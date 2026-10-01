Tener suficiente y seguir sintiéndote pobre

Un caso frecuente que veo como coach financiero es el de personas que, después de décadas de trabajo, ahorro e inversiones prudentes, alcanzan una posición financiera razonablemente sólida, pero ante un viaje, una reparación inesperada o un apoyo familiar, sienten la misma angustia de cuando apenas comenzaban.

Esa preocupación tiene una parte sensata, pues la inflación reduce el poder de compra y puede deteriorar los recursos de quien consume su patrimonio mes con mes. Además, nadie conoce con precisión cuántos años vivirá ni qué gastos de salud enfrentará. El problema es que esos riesgos avanzan despacio y son difíciles de medir, por lo cual pueden adquirir en la mente una dimensión mayor de la que reflejan los números.

Durante la etapa de acumulación, gastar menos de lo que ganabas fue indispensable. El hábito produjo estabilidad y conviene conservarlo. Aun así, llega un momento en el que esa regla necesita revisarse. Si tu patrimonio genera rendimientos, recibes una pensión y mantienes otros ingresos, cada gasto no necesariamente representa una amenaza. Tratarlo como tal puede llevarte a vivir con restricciones innecesarias y miedo injustificado.

Detrás de esta conducta suele existir la creencia permanente de que “gastar reduce mi seguridad”. Por eso, aunque el patrimonio crezca, la intranquilidad continúa o incluso aumenta.

La salida tampoco consiste en darte permiso para gastar sin medida. Conviene hacer un análisis que separe el riesgo real de la preocupación. Empieza por conocer tu flujo, es decir, cuánto recibes por pensión, rendimientos, rentas o alguna actividad, y cuánto necesitas para sostener tu vida habitual. Después, proyecta distintos escenarios considerando aspectos como longevidad, gastos médicos, reparaciones, viajes y seguros.

También debes revisar dónde está tu dinero. Un patrimonio concentrado, poco líquido o expuesto a riesgos excesivos puede justificar la inquietud. En cambio, un portafolio diversificado y acorde con la etapa de vida permite estimar con mayor claridad cuánto es posible retirar. Los seguros y un fondo para emergencias también ayudan a evitar que cada imprevisto parezca una amenaza para todo lo construido.

Los viajes, la diversión y los apoyos a la familia deben incluirse en el presupuesto. Al asignarles una cantidad anual y comprobar su efecto en distintos escenarios, dejan de sentirse como decisiones irresponsables. Incluso puedes establecer un margen de gasto que se actualice cada año según el desempeño de tus inversiones y tus necesidades.

Después de tantos años de disciplina, quizá ya no necesites permiso para disfrutar lo acumulado. Pero sí necesitas evidencia para hacerlo con tranquilidad. La prudencia financiera debe protegerte de pérdidas reales sin impedirte usar un patrimonio que construiste para sostener tu vida.

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