Tu carrera: ¿activo rentable o gasto inútil?

Si en 2026 estás considerando estudiar una carrera universitaria o un posgrado, estás ante una de las decisiones de inversión más relevantes de tu vida. No hablo únicamente del costo económico, sino también del tiempo, la energía y la esperanza que se depositan en esa elección.

Desde una perspectiva financiera, se asemeja a la adquisición de un activo de largo plazo; uno que se asume hoy con la expectativa de que rinda frutos durante décadas. Por eso, cuando alguien afirma que “ya no vale la pena estudiar porque la inteligencia artificial (IA) lo hará todo”, me parece urgente replantear la lógica de esa postura.

Es cierto que muchas tareas profesionales pronto podrán automatizarse. La IA generativa que ya utilizamos para redactar, programar o diagnosticar es cada vez más sofisticada. Aun así, el verdadero valor no está en ejecutar tareas, sino en comprenderlas, interpretarlas, darles sentido y adaptarlas a contextos complejos.

En un futuro cercano, a medida que la IA alcance niveles superiores de sofisticación, las personas con certificaciones y validaciones formales serán quienes mantengan su relevancia en el mercado.

Al elegir una institución, conviene ir más allá del prestigio histórico o la posición en los rankings. Hoy es determinante verificar si cuenta con una visión clara para integrar la IA a sus programas académicos. Indagar si hay asignaturas, laboratorios, convenios o proyectos relacionados con esta tecnología es un buen punto de partida.

También resulta importante saber si la universidad capacita a su planta docente en el uso de herramientas de IA y si ofrece experiencias de aprendizaje personalizadas mediante plataformas inteligentes. Bajo esa lógica, la educación superior deja de ser un simple trámite para convertirse en una preparación genuina frente a un futuro dominado por los avances tecnológicos.

Quien evalúe esta etapa como un requisito o descarte la posibilidad sin reflexión, pasa por alto el impacto que tendrá en su libertad financiera. La formación ofrece capacidad de maniobra, una mente entrenada y mejores herramientas para tomar decisiones de largo alcance.

¿Has pensado cómo tu formación actual influirá en tu libertad económica al pasar el tiempo? Coméntame en LinkedIn, Instagram o X, y sígueme en el podcast de Dinero y Felicidad en Spotify, Apple Podcast, entre otras plataformas.