¿Estás preparado para una contracción económica?

Para este año la perspectiva apunta a un crecimiento lento en México que, si bien no es un escenario de colapso, sí puede afectar nuestra economía familiar.

En lugar de presentar una serie de recomendaciones generales, prefiero invitarte a realizar un autodiagnóstico. Te propongo algunas preguntas que conviene responder con franqueza.

¿Qué tan estable resulta tu fuente de ingresos? Revisa la fortaleza del sector donde trabajas, la posición de tu empresa y el grado de dependencia que existe respecto a pocos clientes.

Si mañana tus ingresos disminuyeran de forma abrupta, ¿cuántos meses cubrirías tu nivel de vida sin recurrir al endeudamiento? El fondo de emergencia se mide en meses de gastos cotidianos. En un periodo incierto, tres meses representan una protección frágil. Aspirar a seis o más crea un margen que facilita reorganizarte con serenidad.

De cada cien pesos que recibes, ¿cuántos están comprometidos al pago de deudas? Cuando el porcentaje es elevado, entras a la contracción con el cinturón ajustado desde antes. Tarjetas cerca del límite y créditos que se encarecen dejan poco espacio para maniobrar.

¿Qué tan rígida es tu estructura de gastos? Cuando casi todo aparece como indispensable, suele tratarse de un estilo de vida inflado. Identificar los rubros que admitirían ajustes evita tensiones y sorpresas en momentos delicados.

¿Qué parte de tu ingreso destinas al ahorro? Importa el lugar donde lo resguardas. Conviene que una fracción permanezca en instrumentos tradicionales y líquidos que preserven su poder adquisitivo.

¿Qué tan protegida quedaría tu familia si tu ingreso principal disminuye de manera súbita? Esta pregunta invita a observar a quienes dependen de ti.

¿Cuentas con la serenidad necesaria para afrontar decisiones difíciles relacionadas con el dinero? Diseñar un esquema sencillo cuando todo está en calma facilita definir qué se ajusta primero, qué se renegocia, qué se vende y a quién se recurre para pedir ayuda.

La economía mexicana avanzará hacia 2026 con discusiones sobre crecimiento, salarios, aranceles y comercio. Lo que sí pertenece a tu ámbito de acción es llegar con claridad sobre tu situación patrimonial.

¿Estás preparado para una contracción? Coméntame en LinkedIn, Instagram, o X y sígueme en el podcast “Dinero y Felicidad”, en Spotify, Apple Podcast, entre otros.