Cuento del Elefante: La Percepción en el Coaching Ejecutivo

Se dice que las historias y cuentos son una de las mejores maneras para entender conceptos complejos, porque permiten transmitir conocimientos y valores de forma accesible y memorable. Permíteme utilizar esta herramienta para hablar sobre la importancia de la comunicación en las discusiones del equipo de trabajo, en el marco del coaching ejecutivo.

Érase una vez, en la antigua India, seis sabios ciegos que decidieron visitar el zoológico. Su objetivo principal era conocer a un elefante, una criatura majestuosa de la que sólo habían oído hablar. Al llegar, cada uno comenzó a tocar una parte diferente del animal para tratar de entender qué era.

El primer sabio ciego, al tocar la trompa, exclamó: “¡Un elefante es como una serpiente!”

El segundo, palpando el colmillo, refutó: “¡Estás equivocado! es como una lanza.”

El tercero, que había tocado la oreja, argumentó: “Ambos están mal, el elefante es como un abanico.”

El cuarto, al tocar la barriga, protestó: “¡Todos ustedes están en un error! Un elefante es como una pared.”

El quinto, que tocó una pata, afirmó: “¡Están equivocados! Es como un árbol.”

Finalmente, el sexto sabio ciego, que había agarrado la cola, insistió: “¡No, no, no! Un elefante es como una cuerda.”

Y así, los sabios ciegos discutieron, cada uno convencido de que tenía la razón y de que los demás estaban equivocados. La controversia se volvió más acalorada y nunca llegaron a un acuerdo.

Desde una perspectiva de coaching ejecutivo, me gustaría darle otro final a esta historia. Imaginemos que estos sabios decidieron escuchar las descripciones de cada uno y, a través de una comunicación abierta y empática, combinaron sus percepciones individuales para lograr una comprensión completa y precisa.

Pensemos en cuántas veces hemos visto algo parecido en una organización. Personas inteligentes y sabias discuten, no porque estén necesariamente equivocadas, sino por sus percepciones diferentes. Cada quien aporta una parte de la verdad, pero sólo a través de la comunicación y la cooperación se encuentran soluciones efectivas.

En el ámbito empresarial, con frecuencia las personas tienen una visión limitada y subjetiva de la realidad, similar a la de los sabios ciegos. No quieren reconocer que su percepción es parcial y necesitan la perspectiva de otros para tener una visión completa.

Esto es especialmente relevante para los altos ejecutivos y tomadores de decisión, quienes a menudo deben confiar en la sabiduría y experiencia de sus equipos para descubrir la mejor definición y, por tanto, el curso de acción.

La resolución a este paradigma es la comunicación efectiva, olvidando posturas doctrinales y el egocentrismo, y escuchando con empatía y humildad.

