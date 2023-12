Estrategias de liderazgo en la era digital

En el ámbito empresarial tecnológico, hemos observado líderes de diversos estilos, desde las rebeldías como la de Sam Altman, compras sorprendentes como la de Elon Musk, decisiones polémicas como las de Mark Zuckerberg, hasta fraudes como los de Elizabeth Holmes o Sam Bankman-Fried. Es oportuno hablar sobre el rol directivo y para esto, el libro “CEO Excellence: The Six Mindsets That Distinguish the Best Le adersfrom the Rest” sirve como punto de partida.

Escrito por Carolyn Dewar, Scott Keller y Vik Malhotra, socios sénior de McKinsey, este texto analiza experiencias de 67 CEO de corporaciones influyentes, brindando una perspectiva valiosa para entender los desafíos en el sector tecnológico, en épocas de crisis y de cambio.

Los seis enfoques que distinguen a los líderes excepcionales son:

1.- Establecer la dirección: Más que seguir el camino marcado, hay que innovarlo redefiniendo el éxito en el contexto de la herencia empresarial, con estrategias proactivas y asignación de recursos orientados a la visión corporativa.

2.- Alinear la organización: Es vital la armonía entre los aspectos técnico y emocional. La cultura empresarial debe ser congruente con el entorno y cada miembro, de tal manera que suavice las transiciones y permita una gestión de talento que se avoque en definir roles y preparar a los líderes del futuro.

3.- Movilizar a través de los líderes: La sinergia del equipo es prioritaria sobre voluntades individuales. Formar un grupo cohesionado, concentrado en la responsabilidad compartida, fijando un ritmo de operación que coordine la organización.

4.- Interactuar con la junta directiva: Un CEO debe ser aliado del consejo de administración, fomentando una relación de confianza y transparencia que le permita contribuir con valor y visión, con un enfoque en el futuro y respeto a las competencias del board.

5.- Conectar con los stakeholders: La influencia de los grupos de interés externos es clave. Los líderes deben asegurar que la empresa tenga un propósito social relevante y mantener una comunicación coherente que construya credibilidad mediante acciones consistentes.

6.- Gestionar la efectividad personal: La autenticidad y flexibilidad son esenciales para un liderazgo. Es crucial administrar el tiempo y energía de manera eficiente, manteniendo una perspectiva humilde y agradecida.

Cada uno de estos puntos no solo traza un camino para los líderes actuales y emergentes, sino que también invita a reflexionar sobre cómo podemos incorporar estos enfoques en nuestra vida profesional y personal.

