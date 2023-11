Inversiones en un mundo convulso

“El mundo está convulso. Es muy difícil identificar cada una de las amenazas, cada una de las oportunidades. Es francamente difícil porque no hemos visto nunca una situación en la que nos encontremos con la disparidad de amenazas y de oportunidades que tenemos en este momento”, comenta Javier Etcheverry, jefe de ActivTrades en España y empresario que ha marcado su huella en el sector financiero en la península ibérica.

Esta descripción emerge de la intrincada mezcla de desafíos actuales, incluyendo la pandemia, la crisis energética, los conflictos bélicos y una inflación sin precedentes. Esos elementos han creado un escenario complicado, donde discernir peligros y ventajas requieren un análisis exhaustivo y multidimensional.

Recientemente, conversé con Javier en el podcast “Dinero y Felicidad”, donde compartió sus conocimientos y experiencias, brindando una perspectiva única sobre los mercados globales y estrategias de inversión.

Destacó la necesidad de ajustarse a las dinámicas del mercado, alcistas, bajistas o laterales, pues demandan tácticas diferentes, siendo esencial un enfoque honesto en el análisis de precios.

Un tema central fue la diversificación de riesgos. Recomendó distintos sectores y regiones para reducir el peligro. Existen herramientas, como la inteligencia artificial, útiles para evaluar la tolerancia al riesgo, y ayudar a decisiones más fundamentadas.

Para los novatos, sugirió prudencia y formación. Contrario a la idea de enriquecimiento rápido, enfatizó la comprensión de los principios del mercado y la educación previa a invertir.

En referencia a quienes buscan una revaloración del 50%, menciona: “Si yo te pongo BlackRock delante, que es el fondo más importante del mundo o cualquiera de las grandes casas de análisis de fondos que trabajan para hacer dinero y con un 10% anual son felices. ¿Por qué crees que tú que llevas 5 años operando vas a hacer más de ese 10%? De verdad ¿por qué motivo?”

En un mercado con múltiples opciones, optar por intermediarios financieros regulados ofrece mayor seguridad en las inversiones.

Sobre los montos para entrar al mercado, fue claro: “Uno no se hace rico sin dinero. No funciona. El coche sin gasolina no anda… lo lamento, es feo. Nos gustaría que fuera de otra manera”.

