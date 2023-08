10 frases de oro para tus finanzas personales

Hay quienes perciben la administración de las finanzas personales como una tarea compleja, cargada de jerga especializada y cifras interminables; sin embargo, existen verdades profundas en frases elementales que pueden hacernos la diferencia sin tanto esfuerzo. Te comparto algunas de ellas.

1.- “No ahorres lo que queda después de gastar, sino gasta lo que queda después de ahorrar.” - Warren Buffett. Uno de los inversionistas más notorios e icónicos dice que consolidar el patrimonio debe ser la principal prioridad.

2.- “El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo.” - Warren Buffett. Ahora sugiere estar bien informado para tomar decisiones acertadas.

3.- “Sea temeroso cuando otros son codiciosos, y sea codicioso cuando otros son temerosos.” - Warren Buffett. Esto complementa la anterior, ilustrando cómo las inversiones suelen moverse en dirección opuesta a las emociones.

4.- “No compres cosas que no necesitas, con dinero que no tienes, para impresionar a gente que no te importa.” - Dave Ramsey. Este mensaje nos advierte sobre los peligros de gastar con imprudencia.

5.- “Los seguros son como los frenos de un coche. No estás planeando usarlos, pero te sientes mucho más seguro sabiendo que los tienes.” - Anónimo. Las pólizas son un componente básico de la cobertura.

6.- “Haz un presupuesto como si tu vida dependiera de él. Porque así es.” - Anónimo. Es posible que desees buscar atajos, pero el camino más efectivo es la planificación y supervisión.

7.- “El crédito debe ser el siervo, no el amo.” - Anónimo. Nos recuerda que el endeudamiento, cuando se maneja de manera irresponsable, conduce a la ruina.

8.- “No pongas todos los huevos en una sola canasta.” - Proverbio popular. Útil para ilustrar la relevancia de diversificar en inversiones, para mitigar el riesgo y mejorar la rentabilidad.

9.- “Aquellos que están preparados para la jubilación, la disfrutan más.” - Anónimo. La vejez es inevitable y, si no se resguarda adecuadamente, se transforma en una auténtica pesadilla.

10.- “La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión.” - Aristóteles. El dinero es una herramienta para lograr nuestras aspiraciones, y no es un objetivo en sí mismo.

