Nuevo presidente del Consejo del Tec de Monterrey

La gobernanza es un término que describe la interrelación apropiada entre los actores que permiten la transparencia y solidez de una institución. En el Tec de Monterrey la gobernanza está integrada por líderes de diversas comunidades, cuya integración y activa participación es impulsar su visión y consolidar su conjunto de virtudes propias de una institución en constante crecimiento y donde el cambio operativo constante es la norma.

El nuevo Presidente del Consejo es el recientemente nombrado Ing. Ricardo Saldivar. Recientemente tuvimos un conversatorio donde nos compartió los ejes troncales de sus planes de trabajo, donde resaltó de manera muy enfática, la necesidad de impulsar la investigación científica que permita fomentar el emprendimiento, la aplicación de la misma en la salud y sobre todo, apuntalar el aprendizaje para la vida.

Don Ricardo dedicó más de 18 años a liderar y consolidar la empresa The Home Depot en México. Poca gente en México desconoce la importancia de dicha empresa: casi todos hemos requerido un foco o una clavija a altas horas de la noche o no se diga, el fin de semana. Home Depot tiene un modelo de negocio sencillo, pero que permite tanto a fabricantes de equipo como integradores ofertar sus servicios y productos a los ciudadanos de una manera eficiente.

Ciertamente, una tarea pendiente en los albores del presente siglo XXI es la de lograr llevar los resultados de la investigación científica a las manos de la sociedad y sobre todo, que se puedan crear círculos virtuosos para asegurar la continuidad del financiamiento a la ciencia sin que eso implique forzosamente en un costo social equiparable al de atender necesidades más apremiantes.

De manera muy particular, las necesidades en el sector Salud son no solo urgentes sino que requieren una permanente atención, no solo para los padecimientos actuales sino para la prevención de padecimientos haciendo uso de datos producto de técnicas analíticas (inteligencia artificial y ciencia de datos, sobre todo).

El Tec de Monterrey es una institución comprometida con la educación, son ya 80 años buscando impactar de manera importante a la sociedad en México, pero algo que es indiscutible es el impacto que sus alumnos han logrado obtener también en el extranjero. Su red de Ex-A-Tecs a nivel mundial ha generado toda una cultura y red de apoyo fraternal que hace una gran diferencia al momento de incursionar en otras latitudes.

La universalidad de la educación y el desarrollo tecnológico debe continuar siendo un elemento fundacional del futuro del Tec: Don Ricardo está comprometido con esos fines y no podemos más que desearle que en esta etapa de la vida - y siguiendo sus propias palabras - nos ayude a acelerar la consolidación del Tec en los indicadores internacionales como resultado de ser cada vez más eficientes y cercanos a las necesidades de nuestro país.

Abrazo fuerte, Don Ricardo.