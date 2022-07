‘Ideas con Impacto’, felicidades al Harvard Business Review por sus 100 años

Durante mi infancia tuve la fortuna de que una de mis primas era dueña de un negocio de revistas extranjeras. De vez en cuando, tenía acceso a las revistas - sin portada - que no se vendían en su tienda de San Miguel Allende. Desde aquella época ha sido un agasajo leer las diversas historias que como resultado de la instrumentación del método del caso, se resumen en el HBR.

Durante el 2022 el Harvard Business Review cumple 100 años y como parte de la celebración nos invita a opinar sobre 5 interesantes preguntas. Aquí les comparto las preguntas y las respuestas que escribí.

¿Qué hace bueno a un líder? (What makes a good leader?)

Creo que un buen líder entiende lo importante de su comunidad y la apoya para generar valor y compartir sus experiencias de aprendizaje y el conocimiento adquirido. Ya estamos en un época en la que los líderes deben aprovechar que las personas de su influencia comparten y en muchos casos superan en el acceso a información y sobre todo a datos, lo que implica un nuevo requerimiento de aceptar nuevos retos para la toma de decisiones cada vez más consensuadas.

¿Qué hace a una organización exitosa? (What makes a successful organization?)

Una organización exitosa implementa una relación de aprendizaje mutuo, tanto interna como externamente, combinando la sencillez para el trato humano y la efectividad ante a los desafíos, entre los que se encuentran cada vez más, abordar la brecha digital, tanto interna como externa a su organización.

¿Qué hace que un trabajo sea bueno? (What makes a good job?)

Los trabajos son idóneos cuando el individuo se ajusta a las circunstancias que dieron origen al negocio, y cuando el negocio contribuye al desarrollo de la sociedad gracias al trabajo honesto y pertinente de sus colaboradores, reconociendo de forma puntual el esfuerzo humano.

¿Cuál es el papel de la empresa en la sociedad? (What is business’s role in society?)

Desarrollar una cultura de aprendizaje continuo para generar oportunidades, satisfacer necesidades y, lo más importante, crecer de manera constante acorde a los retos de su momento y oportunidad para generar valor social.

¿Qué prácticas de gestión de los últimos 100 años no deberían repetirse en los próximos 100 años? (What management practices from the past 100 years should not be repeated over the next 100?)

Las nuevas prácticas empresariales deben facilitar todo tipo de mecanismos y tecnologías de comunicación entre todos los actores del ecosistema económico. La calidad de la información está mejorando y la toma de decisiones se está volviendo más transparente y en ciertas fases, cuasi automatizadas. Las prácticas comerciales deben reconocer y valorar la innovación humana para crear un mundo en el que las personas puedan vivir de manera más saludable y en armonía con la naturaleza, utilizando la tecnología para optimizar esta relación simbiótica.

El HBR sigue siendo una referencia imprescindible para entender la importancia de la investigación científica en recursos humanos, modelos de negocio, relaciones comerciales, cadena de suministro, marketing, finanzas y logística así como la introducción pertinente de la tecnología en los negocios.

Mis alumnos de innovación y tecnología en posgrados de negocios siempre recuerdan los ejercicios que les asignaba con el HBR (Harvard Business Review): asignaba un año completo de la revista a cada estudiante, a partir del año pasado inmediato y hasta el año correspondiente. Debían revisar los temas y seleccionar 3 artículos de su elección. También debían identificar la presencia de productos tecnológicos en la publicidad. Así, podíamos ver la enorme relevancia que iba tomando el sector tecnológico y su impacto en los negocios.