El ocaso de los narcohéroes

Economía y sociedad, un texto magistral para las ciencias sociales y la politología moderna, fue reeditado en español por el Colmex hace pocos años. El Dr. Gil Villegas comentó a propósito de una frase comúnmente citada en las aulas universitarias del país —y fuera de él— que cambió su redacción con la nueva edición. Todos crecimos con “El estado es el monopolio legítimo de la violencia” cuando Weber quiso decir “El estado es el monopolio de la violencia legítima”. Este matiz lo encontramos reflejado en el caso de Venezuela, donde, a pesar de que la ley internacional quedó de lado, la opinión pública se ha polarizado. Diversas encuestas en Latinoamérica muestran una creciente tendencia a validar la intervención como vía para la paz —solo Trump tiene más seguidores que Bukele en TikTok—, pero también es comprensible que, ante el azote del crimen organizado, se busquen alternativas en violencias institucionalmente legítimas.

Nomás no se acaba el mundo

En la antigua Persia, decir la verdad era tan importante que existían castigos severos para los mentirosos. Nos cuenta Heródoto que los magos tenían mucho cuidado al momento de predecir el futuro porque sabían que fallar era lo mismo que colgarse una soga en el cuello. Podría decirse que tomaban en serio la prospectiva, casi como nosotros, aunque ellos no confundían a los responsables. Digo esto porque leemos en la prensa española que están incrementando tanto los ataques de odio a los meteorólogos y expertos climáticos que la fiscalía tendrá que intervenir. Ayer los magos, hoy los climatólogos (que no los lectores del horóscopo): minorías activas cuyo papel en la transformación social está a merced del enojo de una sociedad que ve en sus advertencias y pronósticos la causa de que se viva “un desenfrenado estancamiento”.

Otro tipo de violencia

Los precios de los equipos de cómputo en México y el mundo han tenido un incremento sostenido desde el año pasado. La demanda y beneficios generados por la IA son tan altos que la mayoría de los fabricantes han decidido enfocarse en los centros de datos y han abandonado los equipos personales. Y si el descuido al segmento de las PC estaba preocupando a los pequeños consumidores, ahora tenemos enfrente una escasez severa de memorias de cómputo. Samsung, SK Hynix y Micron, quienes proveen más del 90% de las memorias DRAM a nivel global, se subieron de un brinco al tren de la IA y vendieron su capacidad de producción a gigantes como OpenAI. De la noche a la mañana el precio de las memorias aumentó hasta 170%. Su valor ahora depende de la prosperidad que promete la IA, una adivinación que está poniendo fin a la era del cómputo personal como lo conocíamos.

La apuesta por el poder blando

Jarritos se ha convertido en una de las marcas mexicanas más reconocidas en Corea del Sur. En una época donde la autenticidad y la promoción de la identidad cultural valen más que nunca, Jarritos se ha posicionado como un refresco tradicional 100% mexicano. El año pasado lanzaron una campaña de publicidad donde la alegría de las fiestas mexicanas, los diseños de sus vestidos, la calidez de sus hogares y el sabor de sus platillos generaron tal atracción por la bebida que tomó a los propios ejecutivos por sorpresa. Nuestra forma de vida posee un valor internacional indiscutible, mismo que en manos de empresas y marcas mexicanas puede ayudar a construir ese soft power tan prioritario para la soberanía en tiempos en los que la posibilidad de sufrir imposiciones depende, en buena medida, de la imagen que proyectan los países ante los ojos del mundo.