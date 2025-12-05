Prácticas sostenibles en la industria vitivinícola en Napa Valley

Visité recientemente Napa Valley, California, EUA, conocido mundialmente por sus vinos de alta calidad, destaca por su producción vitivinícola y por su compromiso con la sostenibilidad.

En una era en la que el cambio climático y la conservación del medioambiente son temas cruciales, muchas bodegas en esta renombrada región han implementado prácticas sostenibles para minimizar su impacto ecológico y promover un futuro más sostenible.

La gestión del agua es una prioridad

Especialmente considerando la sequía que ha afectado California en años recientes de manera intermitente. Las bodegas están invirtiendo en sistemas de riego eficientes, como el riego por goteo y recolectando aguas pluviales para su uso en el riego de los viñedos. Estas medidas aseguran el crecimiento óptimo de las uvas y preservan este vital recurso.

Chuck Wagner, Propietario de Caymus / Vinos de la Familia Wagner. (Especial)

La visita a Caymus / Vinos de la Familia Wagner “Caymus”:

El momento más especial y extraordinario fue la vista a Vinos Caymus. Chuck, Charlie y Jenny Wagner tienen raíces en Napa Valley que se remontan a la década de 1850, provenientes de una larga línea de agricultores y productores de vino.

Francisco Suárez durante su visita a Caymus / Vinos de la Familia Wagner. (Especial)

Su familia siempre ha dependido de la tierra para su sustento, adoptando una perspectiva responsable en todos los aspectos del negocio: desde cómo cultivan las uvas hasta el diseño de las instalaciones y las relaciones con sus colaboradores.

Los Wagner buscan ser flexibles y adaptables en todo lo que hacen

Esta filosofía también se aplica al actuar de manera responsable. En lugar de centrarse en una certificación específica, buscan innovar continuamente para que sus prácticas se vuelvan más sostenibles con el tiempo. Su objetivo es preservar la tierra y un estilo de vida agrícola para las generaciones futuras.

Destacadas prácticas sostenibles por área en Caymus

Agricultura:

• Cultivo en seco siempre que es posible: El objetivo es no irrigar los viñedos.

• Uso de materiales orgánicos.

• Cultivos de cobertura y otros métodos naturales para preservar la salud de los viñedos.

• En invierno, después de la cosecha, se plantan habas para devolver nitrógeno al suelo.

• Algunos de sus viñedos se labran y se cortan en hileras alternas para permitir que las gramíneas hospederas permanezcan y favorezcan insectos beneficiosos.

• Filosofía general: Nada debe desperdiciarse. Por ejemplo, se composta el orujo para enriquecer el suelo y preservar la salud de las vides.

Diseño y eficiencia en las instalaciones:

• Incorporación de elementos de diseño sostenible siempre que sea posible.

• Aprovechar la naturaleza para ahorrar energía y crear espacios únicos. Por ejemplo, las paredes de vidrio corredizas en la nueva bodega Caymus-Suisun, permiten que el viento genere aire acondicionado natural; y al cerrarse, el vidrio proporciona calefacción natural en días soleados.

• Uso de energía solar en la planta de producción en Cordelia y en la bodega Caymus-Suisun.

• Claraboyas en el área de fermentación para iluminación natural.

• Tratamiento de aguas residuales para riego de jardines.

• Uso en la mezcla de vidrio reciclado y de excelente calidad en las botellas de vino: Adquiridas en plantas de producción de FEVISA cercanas, orgullosamente mexicanas (Baja California) y la posibilidad de usar opciones de menor peso para ahorrar combustible en el transporte.

• También orgullo mexicano, parte de Caymus y brazo derecho de Chuck, Luis Rodríguez, hoy en día, es parte elemental de su grupo de enólogos, creció en México y se mudó a Estados Unidos como adolescente para una mejor educación y encontrar trabajo. En 1990 Chuck contrató a Luis, de 19 años, para trabajar de manera temporal en la línea de embotellado de la bodega, se preparó para asistir al puesto de enólogo que ahora ocupa.

Luis Rodríguez, viticultor de Caymus. (Especial)

• Uso de barricas hasta el final de su vida útil y posteriormente donadas a grupos juveniles, quienes a su vez venden medias barricas como macetas en viveros.

Francisco Suárez Hernández y Francisco Suárez Armenta en la cava principal durante la visita a Caymus / Vinos de la Familia Wagner. (Especial)

Es increíble y admirable cómo han integrado a la familia por generaciones.

Actualmente Chuck, junto con sus hijos, está enfocado en:

1. Charlie (el mayor), es un enólogo experimentado y participa activamente en la empresa.

2. Joey, especialista en Pinot Noir. Creó Belle Glos y luego Meiomi. Compró uva durante la crisis de 2008 y aprovechó la tendencia del Pinot Noir impulsada por la película Sideways. Constellation Brands compró Meiomi; Joey dejó la empresa familiar y creó Copper Cane.

3. Jenny, hace Sauvignon Blanc y Merlot bajo la marca Emmolo (nombre materno). También produce “Walking Fool” y está muy involucrada en el negocio.

4. Erin (la menor), no quiso participar en el negocio del vino. Estudia psicología y vive en Michigan.

Familia Wagner, propietarios de Caymus / Vinos de la Familia Wagner. (Especial)

Caymus es un excelente ejemplo de cómo la tradición vitivinícola puede integrarse con prácticas sostenibles.

Su orientación consciente hacia el medioambiente refleja la dedicación familiar a la viticultura y la responsabilidad de preservar el entorno natural para las futuras generaciones.

A través de un enfoque holístico que abarca el uso consciente del agua, la salud del suelo, la energía renovable y la educación comunitaria, Caymus produce vinos excepcionales y contribuye al bienestar del medioambiente en Napa Valley:

Dentro de su especial producción de vino de calidad superior; que será delicioso y, lo más importante, sostenible; Caymus está:

¡¡¡Inspirando a que cientos de viñedos más en el planeta emprendan acciones sostenibles!!!