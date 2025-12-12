La receta no tan secreta para impulsar a Latinoamérica

No hace falta esperar a que termine el año para saber que América Latina y el Caribe probablemente crecerán un 2,4% en 2025, el mismo 2,4% que registraron en 2024. Y en 2023. También es el ritmo medio que registró la región entre 2007 y 2016. Pero no se duerma, aún hay sorpresas: se prevé que 2026 rompa finalmente la tendencia con un crecimiento que se ralentizará ligeramente hasta el... 2,3%.

La región no se está hundiendo, pero tampoco está precisamente en auge. A pesar de los avances reales en materia de educación, estabilidad macroeconómica y reducción de la pobreza, este mundo emergente de unos 670 millones de personas sigue estancado. La economía está creciendo, pero no lo suficientemente rápido como para escapar de la trampa del ingreso medio en la que parece estar atrapada.

¿Por qué? Porque los responsables políticos están demasiado ocupados librando batallas ideológicas, redoblando la intervención estatal y mirando con desdén a los tecnócratas, en lugar de impulsar las reformas de mercado necesarias para que las empresas sean más eficientes, lo que significaría consumidores empoderados y trabajadores mejor remunerados. Ese ingrediente que falta, la competencia real, le está costando muy caro a la región. Según una nueva investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, si los mercados de productos latinoamericanos fueran tan competitivos como los de las economías avanzadas, el PIB per cápita sería un 11% más alto y la desigualdad un 6% menor. El impacto sería aún mayor con una mayor competencia en los mercados laborales. La región está dejando de ganar ese dinero al no fomentar un entorno empresarial más competitivo.

El informe del BID, basado en un nuevo conjunto de datos de indicadores de competencia comparables, debería ser de lectura obligatoria para cualquiera que se pregunte por qué una región que tiene todo lo necesario para brillar sigue teniendo un rendimiento inferior al esperado. Con más competencia, las empresas reducirían los precios y aumentarían la producción, contratarían a más trabajadores y les pagarían mejor, innovarían más, formalizarían sus operaciones, aumentarían los ingresos fiscales y ayudarían a los gobiernos a prestar mejores servicios públicos. Las pequeñas empresas podrían finalmente crecer y desafiar a las ya establecidas, creando las empresas medianas que hacen falta a Latinoamérica.

En cambio, obtenemos lo contrario. La débil competencia significa que las empresas enfrentan poca presión para reducir costos, mejorar la calidad o modernizarse. Esto frena las ganancias de productividad y mantiene los mercados fragmentados, lo que detiene el crecimiento. Los ganadores obtienen beneficios desmesurados, mientras que los consumidores pagan más y los trabajadores ganan menos. El informe del BID cuantifica el “poder de mercado sustancial” que ejercen las empresas: los mercados suelen concentrarse en torno a dos empresas de tamaño similar, en comparación con las ocho de las economías avanzadas. Y la empresa media cobra alrededor de un 35% por encima de los costos de producción, frente al 20% de los países más ricos, con “márgenes excesivos” también más elevados en toda la región.

Parte del problema es que la promoción de la competencia tiene pocos defensores naturales fuera de los economistas, los reguladores y esta columna. Decir que se es “procompetencia” es tan impactante como decir que se es “probienestar”. No es un eslogan muy atractivo, y los gobiernos saben que tendrán que gastar capital político para enfrentarse a los poderosos intereses arraigados que se benefician de mantener los mercados cerrados o disfuncionales. Los beneficios de los precios más bajos y los mejores servicios se reparten entre millones de consumidores y apenas se notan, mientras que los perdedores son un grupo muy unido y con conexiones políticas que lucha por proteger su territorio. Como dice sin rodeos el BID: “A menudo presentan la competencia como una amenaza para el empleo, el desarrollo industrial o la soberanía nacional. Los políticos, en respuesta tanto al sentimiento de los votantes como a la presión de los intereses organizados, adoptan políticas intervencionistas que frenan la apertura del mercado, a pesar de los costos económicos a largo plazo.

Si eres un consumidor latinoamericano que soporta a diario un servicio deficiente y la arbitrariedad de las empresas, sabes exactamente cómo es esto. El patrón se repite en todos los sectores, pero quizás en ninguno es más evidente que en el sector bancario. Según el estudio, el rendimiento medio de los activos de los bancos en América Latina y el Caribe es de 1,63, muy superior al de Estados Unidos (1,01) o la Unión Europea (0,62). Si a esto le sumamos una estructura de mercado muy concentrada, tenemos una señal clara de que la competencia es insuficiente en un sector clave que afecta a toda la economía.

La buena noticia es que algunas políticas están dando resultados. El sistema de pago Pix de Brasil, por ejemplo, ha ayudado a las fintech más pequeñas a ganar cuota de mercado, nivelando el campo de juego e impulsando la competencia por los depósitos y los préstamos. La desregulación del mercado de alquiler en Buenos Aires desató un auge en los anuncios inmobiliarios de la ciudad. Y la adopción de la portabilidad numérica móvil en Uruguay en 2022 hizo bajar los precios de los datos y dinamizó mucho más el mercado de las telecomunicaciones.

Un obstáculo importante para seguir avanzando es la densa red de normas que muchos países han acumulado, regulaciones que, sin quererlo, protegen a los operadores tradicionales y dificultan la aparición de nuevos competidores. El BID destaca tres prioridades para romper este patrón: una mayor integración de los mercados regionales, el desmantelamiento de las protecciones del statu quo y el fortalecimiento de las agencias de competencia. Estas ideas aparentemente abstractas pueden producir resultados concretos: menores costos, mayor productividad y una creación de empleo más dinámica. El reto es que la “regulación inteligente” necesaria para fomentar la competencia exige una comprensión clara de cómo funcionan realmente los mercados, algo que no siempre es fácil de detectar.

Por encima de todo, promover la competencia es un poco como evangelizar: un trabajo lento y poco glamuroso que requiere convencer al público de que los mercados abiertos y justos ofrecen mejores resultados para la sociedad, aunque inevitablemente generen algunos perdedores en el camino. Impulsar la competencia es también una agenda progresista, ya que impulsa la innovación y aumenta los salarios, lo que beneficia a los trabajadores y a las familias. América Latina necesita más rivalidad empresarial, no menos, y es hora de decirlo alto y claro.