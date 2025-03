México debería dejar de jugar con su Constitución

He aquí una estadística alocada: Desde septiembre, México ha reformado su constitución 14 veces, cambiando 70 artículos de la carta magna del país.

No hace falta ser un experto en derecho para saber que eso es mucha intromisión: En la mayoría de las democracias, enmendar una constitución es un proceso complicado que suele requerir un amplio consenso político, meses de duras negociaciones y una redacción jurídica cuidadosa.

Pero México atraviesa una catarata de enmiendas gracias a la supermayoría parlamentaria del partido Morena y sus aliados tras las elecciones del año pasado. El partido del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum, que ahora controla dos terceras partes del Congreso y de las legislaturas estatales necesarias para realizar cambios de forma unilateral, se ha embarcado en cambios que van desde la reforma del sistema judicial hasta la prohibición del maltrato animal. Las modificaciones son tantas y tan rápidas que no es fácil encontrar una versión actualizada de la constitución del país.

Jugar con el marco constitucional añade incertidumbre jurídica a un país que no es precisamente conocido por su sólido estado de derecho. Además, algunas reformas están impulsadas por caprichos políticos que no tienen sentido e introducen riesgos a largo plazo: ¿realmente necesita México una prohibición constitucional del vapeo?

Tomemos, por ejemplo, una enmienda introducida el mes pasado para prohibir las intervenciones extranjeras en México. Les garantizo que si EE.UU. vuelve a invadir el país, sus fuerzas armadas no se dejarán disuadir por nimiedades legales. Sin embargo, aprobar una reforma como ésta es un gesto simbólico ante la necesidad de reaccionar a las provocaciones del presidente Donald Trump.

Pero Trump se irá en unos años, y lo que ahora es un símbolo político podría utilizarse en el futuro para atacar a los opositores.

“Estamos en un nuevo régimen político en el que la constitución ya no da forma ni pone límites al poder”, me dijo la jurista Ana Laura Magaloni. “Todo el mundo está más expuesto a la arbitrariedad”.

Estos riesgos son aún más evidentes con la reorganización del sistema judicial de México, que supondrá la destitución de cientos de jueces de carrera y su sustitución por funcionarios con menos experiencia que serán elegidos para el cargo el 1 de junio. A pesar de los esfuerzos del gobierno de venderlo como un ejercicio democrático, esto equivale a que los poderes ejecutivo y legislativo desmantelen conjuntamente un sistema judicial que, con sus vicios y carencias, seguía actuando como una entidad independiente.

Es tentador pensar que todo esto es solo un ejercicio teórico que palidece en comparación con los muchos problemas reales que se avecinan en México, como los aranceles de Trump o la desaceleración económica. Pero se equivocan. De hecho, los problemas de gobernanza del país son sus mayores obstáculos, desde la inseguridad hasta un clima de inversión cada vez peor. México no prosperará sin una mejora significativa de su marco jurídico. Prueba de ello son las encuestas mensuales del Banco de México a economistas privados: cuando se les preguntó sobre los factores que pueden frenar el crecimiento en los próximos seis meses, el 53% mencionó la gobernanza, lo cual incluye la inseguridad, las incertidumbres políticas internas, las deficiencias del estado de derecho, la impunidad y la corrupción. (Este porcentaje osciló entre el 48% y el 60% el año pasado). Trump no es su principal preocupación.

Presionar por más reformas constitucionales también es un arma de doble filo para Sheinbaum. Por un lado, le permite consolidar la ambiciosa reconfiguración de la vida pública de México en torno al partido de su mentor López Obrador. Pero también limita su liderazgo: el mes pasado, un intento de establecer frenos al nepotismo en la Constitución se encontró con una fuerte resistencia dentro de la coalición gobernante, recordando así a todos que la nueva presidenta, por muy respetada y popular que sea, no tiene la influencia de AMLO.

De hecho, es un momento interesante para la primera mujer presidenta de México: empresarios y diplomáticos en Ciudad de México elogian su desempeño, particularmente en su relación con Trump. Sus enérgicos intentos de abordar la violencia y el narcotráfico se alejan de la estrategia de AMLO de “abrazos, no balas”. Al mismo tiempo, hay contradicciones: en sus conferencias de prensa diarias celebra las grandes inversiones de empresas extranjeras, como Netflix Inc. o Home Depot Inc., pero sigue interfiriendo en todos los aspectos de la economía, incluido el tope de los precios de la gasolina. Promete constantemente defender la soberanía de México, al tiempo que envía a decenas de capos de la droga a ser juzgados en EE.UU., una admisión de la debilidad institucional del país.

Esta ambivalencia puede ser un elemento táctico en el difícil acto de equilibrio que Sheinbaum necesita llevar a cabo en este momento. Pero a largo plazo, corre el riesgo de no satisfacer a nadie. México está a punto de crecer solo un 0,6% este año, coqueteando con una recesión, y solo un 1,8% en 2026. Evitar ese sombrío destino, no jugar constantemente con la constitución, debería ser la prioridad del gobierno.