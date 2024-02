Tus paredes necesitan algo de arte latinoamericano

Agitación social, violencia, agitación política, disputas por los derechos indígenas: desde Ecuador hasta Cuba, las luchas y los conflictos que han dado forma a la historia de América Latina están muy presentes en los titulares diarios sobre el crimen, la marginación y la represión.

Sin embargo, esa realidad caótica también ha incubado una escena artística vibrante y diversa cuya influencia se está expandiendo más allá de la región. Este año, por ejemplo, se designará al primer curador latinoamericano para dirigir la Bienal de Arte de Venecia. Adriano Pedrosa, nacido en Río de Janeiro, participará a partir de abril en la exposición de arte contemporáneo de mayor duración del mundo con “Foreigners Everywhere”, una muestra centrada en resaltar los movimientos del Sur Global y dar voz a artistas que de otro modo serían ignorados, desde inmigrantes hasta grupos indígenas.

El mayor revuelo en torno al arte latinoamericano también fue evidente en las ferias anuales de la semana pasada en Ciudad de México: en su vigésima edición, Zona Maco, el mayor de estos eventos simultáneos, registró un récord de 81 mil asistentes; las ferias paralelas Material y Salón ACME también estuvieron repletas. (Divulgación completa: mi esposa trabaja con una galería que participó en Material).

En un caso de arte que imita la vida en países donde hacer negocios presenta grandes obstáculos, varias galerías todavía tenían sus contenedores atrapados en la aduana incluso después de que comenzaron las exposiciones. Pero mis propios paseos por las exposiciones me dejaron dos fuertes impresiones positivas. Primero, como latinoamericano, me sorprendió la energía y el entusiasmo colectivos en estos eventos, en contraste con las políticas divisivas de la región. En segundo lugar, como periodista financiero, no pude evitar sentir que el arte latinoamericano puede estar pasando por un momento financiero.

Seguí esta idea con los especialistas de Sotheby’s, quienes dijeron que sus recientes ventas de arte en la región han tenido un buen desempeño (casi 250 millones de dólares en ventas entre 2020 y 2023, o más del 50% por encima de los años previos a la pandemia).

“Recientemente hemos renovado el interés por el arte latinoamericano en general”, me dijo Anna Di Stasi, jefa de la división latinoamericana de la casa de subastas. " Es un momento maravilloso en términos de educación y apertura del mercado”.

Di Stasi dice que si bien la inestabilidad política de la región puede haber influido en ciertos artistas y estilos, hay más de una razón detrás de esta tendencia, incluidos los coleccionistas que buscan movimientos específicos (como las obras surrealistas de las décadas de 1940 a 1960 o la abstracción geométrica venezolana) y artistas indígenas emergentes que hasta hace poco no recibieron mucho reconocimiento. La demanda curatorial de museos e instituciones de Estados Unidos también está impulsando las ventas. “Es parte de una conversación más amplia dentro del mercado del arte y con los clientes que buscan representar períodos importantes de esta región en sus colecciones”, dijo Di Stasi.

Tuvo cuidado de describir la tendencia no como un auge, sino como un momento de “crecimiento sustancial”, porque en el acelerado mercado mundial del arte actual, los coleccionistas pueden rápidamente pasar a otra cosa.

Aun así, Sotheby’s espera fuertes ingresos a principios de 2024 y se está preparando para subastar obras del maestro colombiano Fernando Botero, fallecido en septiembre.

La creciente comunidad latina en Estados Unidos, que ya representa casi el 20 por ciento de la población del país y cuyo poder adquisitivo se está ampliando, se traduce también en una mayor visibilidad para este arte, ya sea en centros educativos o en exposiciones. El mes próximo, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York inaugurará una muestra dedicada al diseño latinoamericano de 1940-1980.

Por supuesto, no es tan fácil especificar exactamente qué constituye el arte latinoamericano más allá de la nacionalidad de sus protagonistas. José Kuri, copropietario de la galería kurimanzutto en Ciudad de México, considera que la región está “al borde” del arte occidental, en una “posición privilegiada” en comparación con fuentes más convencionales que podrían considerarse “un poco agotadas”. Kurimanzutto abrió una sucursal en Nueva York el año pasado para aprovechar la demanda en el mercado estadounidense de otras voces.

Ricardo Zielinsky, un comerciante de arte brasileño propietario de galerías homónimas en Barcelona y São Paulo, me dijo que “el arte latinoamericano tiene muchas más capas que otros, y los coleccionistas o instituciones de otros países están interesados en descubrir esto porque es una novedad para ellos.”

Cuando les pregunté a ambos galeristas sobre posibles nombres a seguir, me recomendaron artistas femeninas, entre ellas la mexicana Lilia Carrillo y la ícono argentina Marta Minujín , además de las brasileñas Vera Chaves Barcellos y Gretta Sarfaty.

Como periodista demasiado inmerso en los problemas políticos y económicos de la región, sigo valorando los trabajos que los presentan bajo una luz diferente y más memorable. El año pasado compré una fotografía tomada por el artista brasileño Romy Pocztaruk , quien en 2011 realizó un largo viaje por carretera a través de la Transamazônica, una carretera que cruza el norte de Brasil de este a oeste, documentando los artefactos abandonados del esfuerzo de la anterior dictadura militar por integrar zonas remotas. Aterriza a través de una grandiosa carretera. Es un recordatorio emotivo no sólo de las promesas incumplidas de Brasil, sino también de cómo los proyectos faraónicos tienden a desperdiciarse y olvidarse rápidamente. Y, sin embargo, los gobiernos de América Latina todavía insisten en construirlos.

¿Será esa fotografía algún día una buena inversión? Quién sabe. Pero tenerlo en mi sala de estar me inspira a pensar más en el trabajo que hago, y si mi compra aumentó de alguna manera el poder blando de América Latina, mucho mejor.