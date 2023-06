¿Por qué Lionel Messi eligió Miami sobre Riad?

Como muchos latinoamericanos acaudalados, Lionel Messi se muda a Miami. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de ellos, podría vivir en cualquier lugar del mundo y, si se hubiera decidido por Riad, podría haber sido mil millones de dólares más rico. Entonces, ¿por qué el futbolista más famoso del mundo decidió cerrar su carrera con un equipo de última categoría y en un país donde el futbol es —en el mejor de los casos— el cuarto deporte más popular?

De hecho, el contrato de Messi con el equipo estadounidense Inter de Miami tiene mucho sentido a nivel profesional, personal y hasta —tal vez— financiero. Me explico.

Iniciemos con las razones profesionales. Después de ganar la Copa Mundial de la FIFA en diciembre, Messi lo ha logrado todo en el futbol: premios Balón de Oro, títulos europeos, títulos de liga. Cumplirá 36 años en dos semanas, pero aún puede jugar al más alto nivel por un par de años más. Quedarse en el Paris Saint-Germain, propiedad de Qatar, donde los hinchas franceses lo silbaban regularmente, no era una opción. Regresar al Barcelona, el club de su vida, habría sido el broche de oro que querían sus fanáticos en Cataluña y en todo el mundo*. Sin embargo, la pésima situación financiera del Barça y políticas complicadas dificultaron el acuerdo.

Eso dejaba sobre la mesa dos “opciones monetarias”: Inter Miami y Arabia Saudita, para los que Messi ha hecho algún trabajo como embajador turístico.

Messi ya es uno de los deportistas más ricos del mundo, así que tal vez ganar más dinero no sea exactamente una prioridad para él. Aun así, se necesita algo de valor para darle la negativa a los supuestos mil millones de dólares que ofrecieron los saudíes. Si no me creen, pregúntenle a su némesis Cristiano Ronaldo, o al PGA Tour.

Los detalles del acuerdo de Messi con Miami aún no son públicos, pero los reportes sobre los acuerdos de reparto de utilidades con Apple y Adidas ayudarían a que todo fuera más atractivo. Podría estar siguiendo los pasos de Pelé, el otro aspirante al mejor de la historia del futbol —quien en 1975 fichó por el New York Cosmos—, y apostando a que el futbol finalmente despegue en la economía más grande del mundo. También podría estar pensando en David Beckham, quien se fue a la MLS en 2007, llevando su carrera hacia un final tranquilo, pero su celebridad a un nuevo nivel (y más lucrativo).

Y finalmente están las razones personales: Messi es “un hombre de familia, muy estable en su vida personal, por lo que como marca es muy diferente a la de Ronaldo”, dice Simon Chadwick, profesor de deporte y economía geopolítica en Skema Business School en París.

Messi ya tiene un departamento en Miami y le gusta pasar las vacaciones allí. En Miami, Messi y su familia tendrían un estilo de vida diferente, en el que “disfrutarían mucho más del día a día”, dijo el futbolista en una entrevista.

Por supuesto, Messi sigue siendo un competidor, y jugar para un equipo perdedor en una liga de segunda categoría será difícil. ¿De dónde sacará su motivación? La respuesta es clara: sigue siendo capitán de la selección argentina de fútbol. Ahora disfruta del éxito después de años de dolorosas derrotas; y tiene el reto de ganar la Copa América, que se jugará en Estados Unidos el próximo año. La menor intensidad de EU podría incluso prolongar su carrera internacional. La Copa Mundial de la FIFA, recordemos, será en Norteamérica en 2026.

Claro, podría haber ganado más dinero en Riad. Y sí, emocionalmente hubiera sido una satisfacción para él terminar su carrera en Barcelona. Pero esta decisión permitiría que Messi ayude a Argentina a defender su título de la Copa del Mundo. Como compatriota argentino, estoy complacido con el cambio en la carrera de Messi.

* Como hincha ávido, habría dado lo que fuera por ver a Messi jugar nuevamente como blaugrana.