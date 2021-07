Sara Lozano: La consulta saboteada

La preocupación del grupo ‘ciudadano’ que impulsa la Consulta Popular es que la gente no va a salir a votar, eso han dicho. Y es que se necesitan al menos 37′411,390 votos válidos para que las autoridades estén obligadas a atender lo que se decida.

Las reformas a la Constitución en 2019 se hicieron para para evitar que la Consulta Popular se votara el mismo día que las elecciones. No se hizo algo para que el mecanismo fuera efectivo, nada cambió a favor de la participación ciudadana.

El legislador Fernández Noroña dijo que esta consulta está saboteada, que es una movilización ciudadana para luego afirmar que la consulta es del presidente, una promesa de campaña. Además, que a través de la consulta se acabará con la corrupción porque es ‘para que el Poder Judicial no se haga tonto’.

El problema de fondo no es el 1° de agosto ni la distribución de casillas, es la malhechura de la Consulta popular y su ley. La lógica del legislador no aplica, la justicia no se vota, se ejerce. Además, la pregunta ya no es si se enjuicia a expresidentes porque la Suprema Corte la cambió prácticamente toda, ahora se trata de esclarecer las decisiones tomadas por actores políticos en años pasados con el fin de garantizar la justicia y los derechos de las víctimas. Pero sigue la duda de origen, cualquiera que sea la pregunta, ¿por qué no enjuiciarlos/esclarecerlos de una vez?, si hay pruebas ¿a quién/qué esperan?

Tarea pendiente para fortalecer el Estado de Derecho es diseñar bien el mecanismo de participación ciudadana para que la gente pueda activar una Consulta Popular y que las instituciones actúen realmente por la participación ciudadana.

Que la votación sea el último recurso porque antes, ciudadanía y representantes dialogaron en busca de acuerdos, con apoyo de expertos, con agenda en mano para evitar eternizarse en la deliberación. Que si se vota, se presenten opciones a la propuesta inicial, como la contrapropuesta del gobierno, la situación actual y/o, si se necesita, la propuesta de expertos. Y atención, que este diálogo institucionalizado sea permanente, no sólo en época de consulta o la electoral.

Un botón de muestra: la sociedad civil por más organizada que esté no tiene la infraestructura ni los recursos para reunir más de 2 millones de firmas en el país. Caso diferente, las 84 mil de Nuevo León, las 17 mil de Monterrey y qué decir de las 30 en Higueras. Ese 2% a nivel nacional es un sinsentido para la ciudadanía que no tiene partido y quiere participar.

Sí, la Consulta Popular está saboteada, pero es de origen. Las declaraciones del diputado demuestran la utilidad política que ha tenido para ellos, mientras que para la gente sigue siendo un mecanismo inútil.

(Aquí la liga sobre las declaraciones citadas https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/28/ine-esta-saboteando-la-consulta-para-enjuiciar-a-expresidentes-norona/ )