Javier Amieva: La consulta popular convertida en arma contra el pueblo en defensa del autoritarismo

“La consulta popular no es solo ofensiva a la inteligencia, sino sobre todo es ofensiva para las víctimas”, escribe en un muy interesante, fundado y extenso articulo de Anabel Hernández, y sorpréndase estimado lector de un diario digital en Alemania el DW - Deutsche Welle.

La que fuese la madriguera de Adolfo Hitler, Alemania, donde la herida después de casi 80 años y el paso de tres generaciones no ha sido suficiente. Alemania, que después de acabar con Hitler resurgió como una potencia democrática, no se siente herida por haber sido vencida, más bien se siente derrotada por haberse dejado llevar sin oposición ni resistencia y hubo responsabilidad sin que pueda restañar las heridas del enfermo mental que casi acaba con la democracia en el mundo.

“El perverso efecto que impulsa el actual gobierno de mirar siempre atrás es que en algún momento esta administración termine sin que la ciudadanía reclame -o sea escuchada por las autoridades temerosas-, por las injusticias del presente y llegue el punto que las deficiencias, omisión, corrupción, abuso de autoridad y omisiones de la actual administración ya no puedan ser juzgados.

Los cientos de miles de víctimas en México merecen justicia. Tampoco con la consulta se borran los más de 45 periodistas asesinados impunemente durante el mandato de AMLO. México vive ante la peor crisis de inseguridad de su existencia.

=Los más de 19 mil desaparecidos, NO en los sexenios pasados sino en este. Los abusos y violaciones graves a derechos humanos del Ejército y la Guardia Nacional hoy, no solo con otros expresidentes.-- también con la pantomima denominada 4T-.

“Los pobladores de Aguililla, Michoacán, tampoco olvidarán que el control del crimen organizado con la complicidad u omisión del gobierno federal no es cosa sólo del pasado sino también del presente”

Además, agrego yo, que, es criminal y una forma de genocidio la omisión de las autoridades mexicana, esperar a que las células de traficantes y criminales se auto sancionen, que se auto moderen y mediante acto profundo de contrición caigan a los pies de AMLO y le pidan perdón al pueblo “por portarse mal”; esperar que eso suceda es estúpido y criminal.

Es criminal que no se atiendan las llamadas de auxilio que por los medios hacen, en forma desesperada, los ciudadanos de poblaciones “controladas” por grupos criminales no se les preste ayuda sino simplemente se envíen “apoyos” pero con las ordenes de no intervenir, de no disparar, de no prestar, en suma, socorro y defender las vidas y la integridad de los habitantes de esas regiones …. La respuesta del ejecutivo es “…Porque aquellos que hasta se burlaban. al final verán que Abrazos y no balazos es lo que dará resultado…” ¿De veras señor presidente, que las víctimas se aguanten mientras tanto?

Mas atención, sin duda ha presentado AMLO a su pantomima de Consulta Popular, que la violencia, a los miles de muertos, a los feminicidios, y a otros delitos y plagas a los que no presta la atención que su puesto le obliga, eso es omisión para efectos de derecho penal.

La consulta popular de enjuiciar a servidores del pasado que no es un ejercicio Democrático, es en realidad un experimento de AMLO para consolidarse y que al final cuando se llegue la hora de la permanencia en el Poder o de una “reelección”, sea la consulta popular la que “le dé la razón a AMLO”, será la consulta popular la que consagre “la voluntad del pueblo sabio”.