Javier Amieva: ¿Han elegido los Estados Unidos y México los gobiernos que se merecen?

The Arizona Republic, es el nombre. ¿Podría Usted estimado lector pensar en un nombre más extremistamente conservador y republicano para un diario?

Arizona es la capital de los republicanos, de los antimexicanos, de los antiinmigrantes y no pierden ocasión para demostrarlo y sin embargo muchos mexicanos, siguen visitando ese estado y haciendo negocios, es más hasta han concursado para ser proveedores de materiales y cemento para el famoso Muro con Trump donde participaron empresas mexicanas.

Arizona, en otras palabras es el estado ícono de la discriminación, a pesar de que limita con México, y tiene una exitosa aduana por donde importan productos frescos de México que su tierra no les proporciona, Arizona, hoy una vez más, al estilo “Arpegio”, el “justiciero” que fue condenado por los tratos discriminatorios contra mexicanos, y que al final fue absuelto de todo por Trump, levanta una vez más la voz a través de sus diputados para oponerse a que familias mexicanas sean indemnizadas por los daños, la angustia y el dolor como resultados del complot disfrazado de “orden ejecutiva”, ordenando por Trump y las autoridades migratorias, para que estas separasen a los hijos de indocumentados o solicitantes de asilo, de sus padres; hasta hoy existen más de 5 mil niños inocentes o perdidos, o simplemente que no les han permitido reunirse nuevamente con sus familias.

Hasta Melania, la sumisa esposa de Trump, se compadeció y reclamó a Trump del trato que daban a los niños y que para “mejor control” los tenían en espacios enjaulados con cerca de malla de alambre. Muchos oficiales relacionados con migración lo justificaban diciendo “están aquí mejor que en sus países”, y muchos elementos de la Border Patrol se quejaban de que “había que cambiar muchos pañales”.

Hoy la comunidad Hispana en Estados Unidos seguimos de cerca lo que se podría ver como debilidad en la fuerza ejecutiva de Biden. Poco ha hecho Biden para ordenar una reforma migratoria y ni siquiera lo nombra, pero es que a pesar de que tiene el control en la cámara baja y una mayoría en el Senado, esto no sería suficiente para los votos en más de dos terceras partes aprueben una más humana ley migratoria.

Mientras tanto Biden ha ordenado una vez mas terminar con la política de “permanecer en México " , que pactó Trump -con autoridades Mexicanas en ese tiempo para conjurar tarifas arancelarias extremas que ordeno Trump-, por el grave peligro que representa para los peticioncitas de asilo, el permanecer en México bajo el peligro que representan no solo las bandas de traficantes y secuestradores, sino que ahora los migrantes se han vuelto un lucrativo negocio para autoridades migratorias mexicanas y para las propias poblaciones fronterizas donde estos grupos permanecen en condiciones infrahumanas, mientras las autoridades estadounidenses estudian el caso de a solicitud de asilo; Biden ya ordenó el cese de esta política

El Gobierno de Biden ha solicitado que se indemnicen a las familias dañadas irremediablemente por la separación de hijos y padres en la administración Trump. La indemnización se ha estimado en 450 mil dólares.

El diario digital AZCENTRAL, publicó: “¿Cuál sería la compensación financiera apropiada si el gobierno le arrebatara a su hijo de los brazos y no pudiera encontrarlo durante meses o años, o nunca? Si eso le sucediera a usted o a alguien qué le importa, ¿seguiría pensando que $ 450.000 es demasiado para compensar el dolor y el sufrimiento? ¿Todavía te dirías a ti mismo o a los demás que aguantes y lidien con el trauma y todo lo demás? Eso es exactamente lo que dicen los republicanos sobre un informe exclusivo del The Wall Street Journal de que la administración Biden está considerando resolver múltiples demandas derivadas de la política de cumplimiento de la ley de inmigración de “tolerancia cero” de Trump que separó a miles de niños de sus padres. Los republicanos dicen que no deberían obtener nada. Esa práctica provocó la condena mundial y Trump le puso fin. Pero no sin antes separar al menos a 5 mil 500 niños de sus padres atrapados en la frontera entre Estados Unidos y México, incluidos algunos solicitantes de asilo”.

Por supuesto los Republicanos están orgullosos de su postura, y AMLO, por su parte y a pesar de todo, orgulloso de tener 65 por ciento de aprobación y que más mexicanos emigren y llenen las arcas del Banco del Bienestar.

Yo creo que los mexicanos en México tienen hoy a los gobernantes que se merecen, Estados Unidos ya se liberó del peor presidente que ha tenido.