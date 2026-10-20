‘Se les cayó el sistema’: Lydia Cacho cuestiona aplazamiento de audiencia del ‘Gober precioso’

El caso de Lydia Cacho lleva casi 21 años sin resolverse. La audiencia contra Mario Marín fue suspendida por problemas técnicos. (Cuartoscuro).

La audiencia contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por su presunta responsabilidad en la tortura de la periodista Lydia Cacho fue aplazada este martes debido a fallas técnicas en la plataforma de videoconferencias del Poder Judicial de la Federación (PJF).

La diligencia, correspondiente a la causa penal 25/2018, estaba programada para las 13:00 horas, tiempo de Quintana Roo, mediante la plataforma Webex. Sin embargo, los problemas técnicos impidieron que el equipo jurídico de la comunicadora ingresara a la sesión, por lo que las autoridades judiciales determinaron diferirla.

De acuerdo con el equipo legal de Cacho, inicialmente se informó que se generaría un nuevo enlace para realizar la audiencia. No obstante, poco antes de las 13:30 horas se notificó la suspensión. Hasta el momento, no se ha establecido una nueva fecha para la diligencia, que estaría a cargo de la jueza María José Pech Sáenz, titular del Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Cancún.

Lydia Cacho cuestiona suspensión de audiencia contra Mario Marín

La periodista cuestionó el aplazamiento y puso en duda las explicaciones sobre las fallas técnicas que impidieron realizar la diligencia. Según relató en un video difundido en sus redes sociales, primero recibió información sobre una interrupción del suministro eléctrico y posteriormente le notificaron problemas con el sistema de comunicación del juzgado.

“Se les cayó el sistema”, expresó Cacho al referirse a las circunstancias que impidieron el desarrollo de la audiencia.

La comunicadora también señaló que, horas antes del procedimiento, su equipo jurídico había solicitado que la diligencia fuera pública y permitiera el acceso de representantes de los medios de comunicación, al considerar que la transparencia es fundamental en un caso relacionado con presuntas violaciones graves a los derechos humanos.

Cacho afirmó que tanto ella como sus abogados se habían preparado profesional y emocionalmente para enfrentar el encuentro judicial con el exmandatario poblano, por lo que lamentó que la suspensión representara un nuevo obstáculo en su búsqueda de justicia.

La periodista sostuvo que su equipo ha presentado elementos ante instancias judiciales federales y locales de Quintana Roo para sustentar sus señalamientos contra Marín.

“Demostramos ante todos los juzgados federales y locales de Quintana Roo, a través de mis abogadas y abogados, que Mario Marín movilizó a 34 servidores públicos para poder lograr mi arresto ilegal y mi tortura”, afirmó.

Asimismo, manifestó que, debido a la gravedad de las acusaciones, considera que el exgobernador no debería abandonar la prisión preventiva.

¿Por qué está acusado Mario Marín en el caso de Lydia Cacho?

El caso se remonta a diciembre de 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, por agentes de la Policía Judicial de Puebla, después de publicar el libro Los demonios del Edén.

En esa investigación, la periodista documentó una presunta red de explotación sexual infantil y señaló posibles vínculos con empresarios y figuras públicas.

Tras su detención, Cacho fue trasladada por carretera durante más de 20 horas hasta Puebla. Posteriormente, denunció haber sufrido amenazas, violencia y tortura durante el operativo.

La comunicadora señala a Mario Marín como uno de los presuntos responsables intelectuales de las agresiones. El exgobernador, conocido como el “Gober Precioso”, permanece recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, mientras continúa el proceso penal en su contra.

La organización Artículo 19 México y Centroamérica también ha cuestionado las demoras en el caso, que lleva casi 21 años sin resolverse. La agrupación ha advertido que los retrasos dificultan el acceso a la justicia para la periodista y ha destacado la importancia del proceso para la libertad de expresión y la protección de quienes ejercen el periodismo.

Cacho también ha expresado el impacto personal de la prolongada espera. Su padre murió el 23 de febrero de 2026 sin conocer una sentencia contra Marín, según relató la comunicadora al insistir en su exigencia de justicia.

Con el aplazamiento de este martes, la audiencia queda pendiente de reprogramación y el proceso no avanza en esta etapa. Las autoridades judiciales deberán confirmar la fecha en que se llevará a cabo la diligencia.