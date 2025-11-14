Uno más a la lista: EU quita visa al alcalde de San Luis Río Colorado; iba a Arizona

“Quiero agradecer a todo el personal que nos atendió en la aduana, nos trataron excelentemente bien en todo momento, respeto absoluto”, dijo el alcalde César Iván Sandoval. (FB de César Iván Sandoval).

A la lista de Marina del Pilar, Héctor Astudillo y Juan Francisco Gim, políticos mexicanos a los que les quitaron la visa, se suma uno más: Se trata de César Iván Sandoval Gámez, alcalde de San Luis Río Colorado, quien fue retenido en control migratorio cuando iba a Arizona.

Sandoval Gámez se llevó una gran sorpresa al intentar cruzar a Estados Unidos, ya que en control migratorio le quitaron la visa.

En un video publicado por el periodista Luis Chaparro, el alcalde César Iván Sandoval explicó que fue pasado a una segunda revisión y ahí fue donde anularon su visa.

“Soy una persona que siempre respeto los procedimientos que tenga cada país, atendiendo de una manera muy ordenada; quiero dejar en claro que no existe ni este ni en otro momento ninguna averiguación en mi contra en México o el extranjero”, aclaró el alcalde morenista.

Al ser cuestionado sobre el motivo por el que se le retiró la visa, Sandoval Gámez respondió que las autoridades migratorias de EU argumentaron que era un tema administrativo.

“Quiero agradecer a todo el personal que nos atendió en la aduana, nos trataron excelentemente bien en todo momento, respeto absoluto”, finalizó el alcalde.

¿A qué iba el alcalde César Iván Sandoval a Arizona, EU?

Sandoval Gámez detalló que iban a Arizona a una reunión educativa, donde iban a firmar un convenio de colaboración en el tema ambiental.

“Es nuestra preocupación canalizar y ver cómo podemos solucionar el grave problema que tenemos”, dijo el alcalde.

EU revoca visas a gobernadores y políticos mexicanos

El alcalde de San Luis Río Colorado se suma a la lista de políticos o servidores públicos a los que EU les ha revocado la visa.

En la lista de visas revocadas se encuentra también Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California y su esposo. Dieron a conocer que Estados Unidos tomó la medida en mayo de 2025.

También se han tomado medidas contra Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero. Fue en octubre del 2025 cuando EU dijo al político que era parte del crimen organizado.

En octubre de este año se le cuestionó a Adán Augusto López se le había retirado la visa, luego de que supuestamente autoridades migratorias de EU tenía una lista de políticos a los que se les había aplicado la medida.

Al respecto, el exsecretario de Gobernación respondió “No sé, yo la verdad, lo repito, no hablo sobre algo que no conozco”.

¿Qué se sabe de la lista de políticos mexicanos con visas a EU cancelada?

En junio del 2025 se difundió una presunta lista en la que se anunciaba la cancelación de visas para cuatro gobernadores mexicanos, pero la Embajada de Estados Unidos en México advirtió que se trata de información falsa.

El aviso acusaba a los gobernadores Layda Sansores, de Campeche; Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; Samuel García, de Nuevo León; Américo Villarreal, de Tamaulipas, así como a Ricardo Monreal, de vínculos con los cárteles de la droga, razón por la que la dependencia de EU cancelaba la visa.