SúperISSSTE comprará productos nacionales... y ‘ventila’ a marcas que no quieren ‘surtir’ su anaquel

Las tiendas SúperISSSTE hicieron un llamado a productores nacionales para surtir sus anaqueles, luego de que la directora de la cadena, Dunia Ludlow, denunciara que la empresa Unilever se negó a abastecer sus productos.

En un mensaje publicado en redes sociales, Dunia Ludlow señaló que el conglomerado transnacional Unilever se negó a establecer canales de venta con tienda SúperISSSTE.

“Unilever no nos quiere vender. La empresa detrás de marcas como AXE, Knorr, Maizena, Hellmann’s, Rexona y Dove no quiere surtir al SúperISSSTE. No responden llamadas ni abren la posibilidad de que una institución pública les compre y, con ello, podamos acercar estos productos y estas marcas a la gente a precios justos”, comentó Ludlow.

Frente a esta situación, Dunia Ludlow convocó a productores nacionales y locales a sumarse como proveedores de SúperISSSTE.

“Si crees en la economía justa, en el medio ambiente, en los precios accesibles y en la dignidad de venderle al pueblo, queremos que tu producto esté en nuestros anaqueles”, asegura Ludlow en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La directora del SúperISSSTE invitó a las empresas interesadas en convertirse en proveedoras a registrarse en el portal superissste.gob.mx y animó a los consumidores a “probar algo nuevo, hecho en tu país, con el corazón”.

¿Qué dijo Unilever sobre no surtir a SúperISSSTE?

Tras la denuncia pública, Dunia Ludlow informó que Mei Crespo, directora de Comunicación y Asuntos Corporativos de Unilever México, la contactó para reunirse y abordar el tema del posible suministro a SúperISSSTE.

“Me busco Mei Crespo, Directora de Comunicación y Asuntos Corporativos para Unilevermx y muy amablemente me explicó que han habido varios cambios en dicha empresa, pero que no hay intención de no querer venderle a tiendas SúperISSSTE. Nos reuniremos próximamente”, indicó.

En este sentido, Ludlow señaló que SúperISSSTE continúa en la búsqueda de nuevos proveedores para surtir sus tiendas, por lo que reiteró el llamado a quienes cuenten con productos comercializables a registrarse y sumarse como parte de su red de distribución.

¿Qué son las tiendas SúperISSSTE y qué productos ofrecen?

Las tiendas SúperISSSTE forman parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Ofrecen una amplia variedad de productos esenciales para el hogar y la oficina, que van desde alimentos hasta artículos de limpieza y cuidado personal.

En SúperISSSTE es posible encontrar productos de la canasta básica como: yogur, enlatados, pastas, galletas, bebidas, dulces típicos y artículos de cuidado personal como jabones, shampoo, cremas y maquillaje.

También ofrecen desechables, suavizantes, detergentes, botanas, productos para mascotas, artículos de limpieza, jarciería y más.

Además, las tiendas SúperISSSTE ofrecen diversos servicios adicionales. En sus sucursales es posible realizar el pago de la tenencia vehicular de la Ciudad de México, así como el pago de servicios como luz, agua y teléfono sin comisión, siempre que sean proveedores de la CDMX.

También cuentan con recargas telefónicas para todas las compañías, venta de leche Liconsa a precios accesibles desde 19 pesos por litro, y descuentos del 10 por ciento en artículos seleccionados para personas adultas mayores que presenten su tarjeta INAPAM.