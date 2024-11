Proyecto de Rosario Ibarra en CNDH ‘es un grave error’: Nashieli Hernández, presidenta de la CDH de CDMX

“Me parece un grave error”, expresó Nashieli Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sobre el programa presentado por Rosario Ibarra, quien fue reelegida por el Senado como presidenta de la CNDH para un segundo período.

“El programa de trabajo que perfila la CNDH actual no puede ser el que se esté planteando si queremos tener un organismo que cumpla las funciones (...) me parece un grave error”, dijo en entrevista a Grupo Fórmula.

Nashieli Hernández, quien aspiraba a dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recalcó que el proyecto de Rosario Piedra da continuidad a múltiples críticas que se registraron durante la pasada gestión.

“Si creo que es más pecar de ingenua, lo que se tendría que hacer es una revisión de eso y con todo y que ganaste, sobre todo en las condiciones de como se dio este proceso en general”, dijo.

La reelección de Piedra Ibarra provocó posiciones encontradas de los senadores oficialistas y opositores; sin embargo, alcanzó 87 votos, los necesarios para tener la mayoría calificada de dos tercios de la Cámara para reelegirse por un segundo periodo.

Aún quedan pendientes en la defensa de los derechos: Nashieli Hernández

Al respecto, Nashieli Hernández explicó que aún quedan pendientes en la defensa de los derechos humanos, por lo que seguirán trabajando en conjunto con los 32 organismos para crear ese escenario de “esperanza”.

“Estamos 32 organismos con muchísima diversidad este de actuación, pero la puesta será a seguir trabajando en esos organismos para tener una visión con más fuerza, más robusta y demás protección a Derechos Humanos (...) más que una visión optimista, es una visión de esperanza”, comentó.

Nashieli indicó que las Comisiones van a seguir señalando dónde y cuando están las fallas sin perder el diálogo.

“Las comisiones lo que tendríamos que seguir haciendo es señalando donde y cuando son las fallas, y sobre todo no perder de vista que ante cuestiones de omisiones tú tienes que poner a la gente enfrente y atender a la gente y si no se está atendiendo la gente señalar que se atienda. Hoy más que nunca necesitamos tener mediación, no romper el diálogo, necesitamos seguir comunicándonos”.

La reelección de Piedra Ibarra se dio en medio de críticas de la oposición y de organizaciones civiles, entre ellas Amnistía Internacional, que han destacado que México vive una crisis de derechos humanos con miles de desaparecidos y víctimas de violencia, donde la dirección de la CNDH es fundamental.