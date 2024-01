‘Estocada’ a la CNDH: Rosario Piedra Ibarra, su presidenta, propone que sea eliminada

¿El presidente Andrés Manuel López Obrador tomará en cuenta esta sugerencia? Rosario Piedra Ibarra propuso este 24 de enero que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también sea eliminada junto con otros organismos autónomos.

El presidente López Obrador ya adelantó que en su paquete de iniciativas que presentará el próximo 5 de febrero, planteará eliminar a todos los organismos autónomos.

“Lo que vamos a buscar es desaparecer estos organismos autónomos sin afectar a los trabajadores de base. Los medios que obviamente están en contra de esto dirán que van a dejar sin trabajo. No, no, no vamos a despedir a nadie como era antes”, comentó en la ‘mañanera’ del pasado 19 de enero.

En esa misma conferencia, el mandatario aclaró que su propuesta no toca a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“No, la Comisión de Derechos Humanos no, no, estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba”, subrayó.

¿Cómo se creó la CNDH en México?

La CNDH nació a partir de la Dirección General de Derechos Humanos, fundada en febrero de 1989 aunque en ese entonces formaba parte de la Secretaría de Gobernación.

Fue un año más tarde, en junio de 1990, cuando se creó por decreto del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un organismo desconcentrado de Gobernación.

En 1992, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue elevada a rango constitucional y pasó a ser un organismo descentralizado “con personalidad jurídica y patrimonio propios”, según explica la misma CNDH.

“Finalmente, por medio de una reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, dicho Organismo Nacional se constituyó como una institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, añade.