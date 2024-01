¿‘Limpia’ en órganos autónomos afectará a los trabajadores? Esto dijo AMLO

En su conferencia ‘mañanera’ de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló nuevamente sobre cuáles son los órganos autónomos que quiere desaparecer.

Ahora también respondió qué pasaría con los trabajadores de dichos organismos en caso de que estos desaparezcan.

“Lo que vamos a buscar es desaparecer estos organismos autónomos sin afectar a los trabajadores de base. Los medios que obviamente están en contra de esto dirán que van a dejar sin trabajo. No, no, no vamos a despedir a nadie como era antes”, agregó.

AMLO aseguró que tiene una lista con, aproximadamente, 10 organismos que serían eliminados, aunque solo mencionó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

#EnLaMañanera | Entre los organismos que busca eliminar, #AMLO mencionó al Instituto Nacional de Transparencia (INAI). Según menciona, puede tener funciones en otras instituciones como la Fiscalía General (FGR), la Auditoría Superior (ASF) o en la Función Pública (SFP). pic.twitter.com/OuryQOITx0 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) January 19, 2024

¿Qué instituciones podrían reemplazar al INAI y al IFT?

Según dijo el presidente, hay otras instituciones que podrían encargarse de las labores que realizan. Entre ellas están la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Secretaría de la Función Pública (SFP) y Comunicaciones, en cuanto al IFT.

“Además, ya hay la obligación de transparentar todo lo que es de servicio público. No es ocultar nada, al contrario, que haya transparencia de verdad, no de mentiras. Son organismos que sirven de tapadera”, dijo.

El presidente recordó que el 5 de febrero enviará las iniciativas de reforma, lo cual llevará tiempo para su análisis, por lo que podrían ser revisadas hasta la siguiente legislatura que inicia el 1 de septiembre. “Quienes declaren que no va a pasar, tal vez ya ni siquiera estén ahí”, apuntó.

En tanto, el sector privado y especialistas coincidieron en que es necesario establecer un diálogo para resaltar los beneficios de los órganos autónomos.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), señaló que la importancia de estos organismos se debe a que tutelan de forma técnica y especializada algunos derechos fundamentales.