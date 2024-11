¿‘Dedazo’ de AMLO? Morena perfila reelegir a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH

La gestión de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH ha sido criticada por organizaciones de la sociedad civil quienes la acusan de no denunciar abusos del oficialismo.

Morena y aliados adelantaron que votarán por la reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pese al desacuerdo de organizaciones e incluso de algunos senadores morenistas

“Los tres son muy buenos perfiles, pero está construyéndose un consenso en torno a Rosario Piedra. Ella está en su derecho, a mí me parecía hasta un maltrato innecesario, una rudeza innecesaria que siendo presidenta ni siquiera estuvieras en la terna”, expresó Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado.

El orden del día de este martes incluye la votación para renovar la presidencia de la CNDH, en cuya terna está la actual titular, quien busca la reelección, además de Nashieli Ramírez, actual ombusperson de la Ciudad de México, y Paulina Hernández, académica de la Universidad de Guadalajara.

¿Qué senadores de Morena se oponen a reelección de Rosario Piedra Ibarra en la CNDH?

“El único que ha planteado una posición en contra y es muy probable que vote en contra es Javier Corral. Yo no creo que nadie más vaya a votar en contra, pero se está procesando. No estoy diciendo que está resuelto, tan es así que están previstas dos rondas ante la eventualidad de que en las dos primeras rondas no se alcanzaran los dos tercios”, aclaró Noroña.

Sin embargo, los morenistas Higinio Martínez y Manuel Huerta también se han pronunciado en contra de la reelección.

Comentó que si en las dos rondas no se logra sacar el nombramiento por las dos terceras partes de los presentes, el asunto se incluirá en el orden del día de este miércoles; y rechazó que de ser así se modifique la terna.

“No veo porqué cambiar la terna, puede cambiar la posición hacia alguien de la terna si no se alcanzan los dos tercios, pero francamente no creo que nos vayamos sin alcanzar los dos tercios”, agregó Fernández Noroña.

El presidente del Senado tomó como “buen indicador” que en la oposición también estén en desacuerdo de la reelección.

Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada, dialogó de manera larga con Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, la cual junto con la de Derechos Humanos, llevaron el proceso de convocatoria para renovar la titularidad del organismo.

El senador chihuahuense está en desacuerdo con la reelección, aclaró que Rosario Piedra Ibarra fue incluida en la terna solo por acuerdo político.

El morenista Saúl Monreal, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, también perfiló que salga “humo blanco” en la sesión de este 12 de noviembre. “Yo no veía mal” la reelección, apuntó.

El senador rechazó que se haya dado línea desde el Ejecutivo para decantarse por ella: “No, no, pues por eso estamos deliberando”.

Alejandro Moreno, presidente del PRI, criticó que los morenistas sigan atendiendo las órdenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es increíble que las y los senadores oficialistas no le tengan respeto a su presidenta, es increíble que sigan obedeciendo instrucciones de su expresidente, porque aquí hay dos propuestas”, comentó.

Hacia los señalamientos de que la línea viene del expresidente, Fernández Noroña consideró que eso sólo es “intriga” contra el expresidente.