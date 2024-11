El ‘estafador de Bumble’ mexicano: Más de 70 mujeres acusan a Jonathan Sotelo por fraude y robo

Como el caso de Simon Leviev, el hombre que fue acusado de estafar a mujeres que conocía en aplicaciones de citas y que inspiró una película en Netflix, se reportó uno similar en México.

Se trata de Jonathan Sotelo, un hombre que a través de Bumble México conocía a mujeres con las que salía y a quienes pedía préstamos y ponía créditos a su nombre; sus víctimas denunciaron su modus operandi en una página en Facebook llamada “Official Are We Dating With The Same Guy”.

A través de redes sociales, Fernanda acusó que Sotelo, con quien salió dos años, la estafó con más de dos millones de pesos, pues le presentaba documentos falsos e incluso la hizo pagar la hipoteca de un departamento en Tulum.

¿Cómo opera el ‘estafador de Bumble’?

Fernanda contó en el noticiero de Nacho Lozano que descubrió a Jonathan Sotelo luego de realizar una denuncia en la página de Facebook.

“Me metí a una página en Facebook e inmediatamente me empezaron a llegar de que notificaciones de que es un golpeador”, señaló.

Detalló que contactó con otras mujeres que señalaron que también habían conocido a Sotelo en aplicaciones de citas y a quienes también había estafado con créditos, autos y teléfonos celulares.

Fernanda contó que fueron alrededor de 79 mujeres las que denunciaron al “estafador de Bumble”, y que descubrió que operaba desde España, Colombia y México. En el país tenía ubicaciones en Ciudad de México y Monterrey.

“Desde que subí todo a Instagram me empezaron a llegar más denuncias”, dijo Fernanda. Agregó que incluso había robado una camioneta, que se había comprado una avioneta y autos de Tesla.

Denuncias contra el ‘estafador de Bumble’ van desde 2008

Las acusaciones en contra de Jonathan Sotelo datan desde el año 2008, según contó la joven, por lo que creó una red de testimonios para denunciar al “estafador de Bumble”.

Fernanda denunció ante las autoridades a Sotelo por fraude y usurpación de identidad, así como por violencia de género, ambas carpetas de investigación están en proceso.

Otra de las víctimas es Fabiola, quien contó que conoció al “estafador de Bumble” por una aplicación y tuvieron una relación de 2017 a 2019. “También hubo agresiones físicas y robos, conforme iba agarrando confianza, iba aumentando el robo”, dijo.

“Él sacó celulares a nombre de mi mamá, también se quedó con cosas personales como con joyas, con mi iPod. Nos empezaron a hablar de cobranza diciendo que había sacaron tantos equipos y no los han pagado”, señaló.

Las víctimas llamaron a más mujeres a denunciar a Jonathan Sotelo y afirmaron que el hombre actualmente está en Tulum.