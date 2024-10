Yasmín Esquivel ‘levanta la mano’ para elección judicial: ‘Quiero seguir sirviendo a México’

Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), confirmó su intención de participar en el proceso electoral del Poder Judicial que se realizará en junio de 2025.

La confirmación de Yasmín Esquivel se da luego de que Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena renunciaran como ministros de la Suprema Corte este 29 de octubre.

Esquivel Mossa aseguró que “sería un privilegio seguir sirviendo a México desde el ámbito de justicia”. La ministra señaló que buscará transformar al Poder Judicial para acercarlo a la ciudadanía.

“Jueces, magistrados y ministros buscamos la posibilidad de que se puedan abrir las puertas de la justicia, las puertas de la Corte, las puertas de los despachos para escuchar a las partes”, comentó Yasmín Esquivel en entrevista con medios de comunicación.

Yasmín Esquivel se dijo segura de que será electa como ministra de la Suprema Corte y confió en su trayectoria de 40 años para mejorar al Poder Judicial. “La ciudadanía me conoce, sabe que he trabajado intensamente, me he preparado para ser abogada, para ser servidora pública, para ser ministras; y todos los días me esfuerzo para ser una buena ministra”.

Yasmín Esquivel señaló que aún no tiene una postura sobre si la Suprema Corte tiene las facultades para declarar inconstitucional la reforma al Poder Judicial. [Fotografía. Cuartoscuro]

Analizarán en noviembre la propuesta para declarar inconstitucional reforma judicial: Yasmín Esquivel

La propuesta presentada por el ministro Luis Alcántara para declarar inconstitucional, de manera parcial, la reforma al Poder Judicial será analizada el próximo 5 de noviembre, informó la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Los miembros del máximo tribunal analizarán si la Suprema Corte tiene las facultades para declarar inconstitucional la reforma judicial. Al respecto, Esquivel Mossa señaló que aún tiene una postura y esperará para emitirla esta el día que sea discutido el proyecto.

El documento realizado por el ministro Luis Alcántara señala que se debe proclamar como inconstitucional la elección de jueces y magistrados de distrito, por violentar la autonomía y la independencia del Poder Judicial. El análisis también señala que dicho proceso electoral va contra los fundamentos de representatividad y democracia que están establecidos en el artículo 40 de la Constitución.

El proyecto también pide eliminar de la reforma la figura de los ‘los jueces sin rostros’ durante la elección de jueces, por violar los derechos humanos y electorales.

La propuesta también pide rechazar las iniciativas que refieren a la invalidación de los juicios de amparos, controversias y acciones de constitucionalidad contra las reformas constitucionales aprobadas por el Poder Legislativo.