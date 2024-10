¿Cynthia López, senadora que renunció al PRI por diferencias con ‘Alito’, se va a Morena? Esto dijo

¿Saltará a Morena? Cynthia López Castro, exsenadora del PRI, aseguró este miércoles 30 de octubre que seguirá “trabajando por la gente” a pesar de su renuncia al tricolor por diferencias con el dirigente Alejandro “Alito” Moreno.

En entrevista, la legisladora López Castro adelantó que hasta el momento no ha platicado con ningún partido afín a la Cuarta Transformación, pero no rechazó unirse en un futuro al partido guinda. “Yo no he platicado ni con el Partido Verde, ni con el PAN, ni con Morena”, expresó con Azucena Uresti.

Ante esto, la expriista recalcó que aún evalúa cuál será su rumbo, “por lo pronto lo que hice fue nadamás separarme del Partido Revolucionario Institucional”.

Sobre las críticas que recibió por ser captada platicando y recibiendo supuestas instrucciones de Adán Augusto López, la senadora explicó que el intercambio de palabras que tuvo con el morenista fue porque quería subir a la tribina del Senado, pero el funcionario se lo impidió.

“A mí nadie me da instrucciones y lo único que hice fue pelear por querer subir a la tribuna, ese es el linchamiento y la desinformación que hubo”, lamentó.

¿Por qué la senadora Cynthia López Castro renunció al PRI?

De acuerdo con los argumentos de la Cynthia López, su renuncia se debió a las diferencias con “Alito” Moreno y el partido: “Hay muchas cosas que no me representan, por éstas y más diferencias me retiro del PRI, yo respeto a los priistas, respeto a los militantes, no hablaré mal, lo único que me queda decir es mi ciclo se cumplió”.

Por esta razón, recalcó que su salida del partido la deja “con mucho pesar”, ya que militó en el PRI desde los 16 años, es decir, renunció al tricolor después de 21 años de militancia.

“Hoy el PRI, en el que yo milité, ya no es un PRI cercano a la gente, ya no es el PRI de las causas sociales, ya no es el PRI de las mujeres, ahí están los resultados”, dijo.

Ayer, Cynthia López Castro acusó que hubo un linchamiento político del tricolor contra ella, después de que no votó en la sesión del jueves y justificó su ausencia en la Cámara Alta debido a un malestar. “No voy a permitir el linchamiento político y no voy a permitir el linchamiento que hicieron este fin de semana hacia mi persona”, sostuvo.

Incluso, señaló que fue víctima de violencia política de su mismo partido y aseguró que si el dictamen de supremacía constitucional se votara de nuevo, lo haría en contra.