Cuentan en los pasillos de las oficinas morenistas de San Lázaro que “las presiones y las tentaciones de Adán Augusto López por imponerse están a la orden del día”. Esta semana deben quedar listos los nombres de los cinco integrantes del Comité Técnico de Evaluación, de parte del Poder Legislativo, que elegirán los perfiles de los aspirantes a jueces, magistrados y ministros y que irán a las boletas para la elección ciudadana. Una cámara debe poner tres y la otra dos. Y aunque el líder de los diputados federales, Ricardo Monreal, dice no tener “problema, no vamos a entrar en eso de que ‘yo pongo tres y tú pones dos’, no estoy en eso”, en su equipo nos aseguran que el grupo del coordinador de los senadores “ya advirtió que tres los pondrá Adán y dos Monreal”. Otro choque morenista que se asoma.

PAN, ¿a convalidar la farsa?

Contentos se mostraron ayer líderes de las bancadas parlamentarias de la llamada ‘4T’, Morena y el PT, de que “el PAN cedió y terminó por convalidar la reforma al Poder Judicial”. Y lo dicen porque el panismo, a pesar de sus críticas y protestas, participará y propondrá a sus personajes para que formen parte del llamado Comité Técnico de Evaluación, que elegirá a los perfiles idóneos de aspirantes a ministros, magistrados y jueces. “Vamos a proponer gente, no sabemos si se le integrará”, dijeron en la coordinación parlamentaria azul de San Lázaro. Siendo así, tendrán que aceptar al menos uno, auguran. El PRI y MC ya dijeron que no participarán para “no convalidar la gran farsa”…

La justificación de la senadora acusada de PRIMor

“Soy un ser humano, me sentí mal y me salí del Senado y no alcancé a regresar”, alegó la priista Cynthia López Castro para justificar su ausencia en la votación de la reforma conocida como de supremacía constitucional. “¿Me equivoqué por no votar? Sí, y ofrezco una muy sincera disculpa”, dijo la legisladora, quien, por cierto, no es la primera vez en ser señalada de su inclinación por la ‘4T’, como aquella vez que, entre el remolino, se tomó una selfie con Sheinbaum. Eso sí, aclaró, contrario a quienes “se han dedicado a malinformar” que su voto no fue definitorio para aprobar esa reforma. “Me ausenté por estrés. No me vendí a Morena, no acordé, son puras mentiras”, insistió a través de un video. ¿Habrá quien le crea?

Los jueces del ‘otro bando’

Jueces y magistrados se siguen acomodando con el oficialismo. Ahora los jueces Rigoberto Almanza y Saúl Martínez, junto con el magistrado Vladimir Véjar, se reunieron con la autodenominada ‘ministra del pueblo’, Lenia Batres, para demostrar su apoyo a la reforma al Poder Judicial, con la que ellos tendrán que buscar el apoyo popular para quedarse en sus cargos. Como han dicho otros juzgadores que ya descartaron participar en este proceso, “mucha suerte en las urnas”.

Gabinete de seguridad en la mañanera

Dado el escenario que se vive en el país en materia de seguridad con los focos encendidos en distintos frentes, está previsto que los integrantes del gabinete de seguridad, en el cual sobresalen los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch; de la Defensa, general Ricardo Trevilla, y de Marina, almirante Raymundo Morales, comparezcan este martes en la denominada “mañanera del pueblo” de la presidenta Sheinbaum. Los frentes son muchos: Sinaloa, Guanajuato, Guerrero, Tabasco, Chiapas y Tamaulipas. Habrá que poner mucha atención a la explicación que dan los responsables de la seguridad pública.

El despiste del Verde

Tal parece que la bancada del PVEM en el Senado anda muy perdida, pues, en menos de una semana, han promovido iniciativas de cosas que ya existen. Por ejemplo, prohibir la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos a menores de edad, algo que se hizo el sexenio pasado. Otro caso es el de una iniciativa para dar prestaciones a los trabajadores de aplicaciones digitales, iniciativa que ya envió la titular del Ejecutivo.