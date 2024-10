El PRI de Alito, bajo sospecha

De nueva cuenta, el PRI de Alejandro Moreno está bajo sospecha a la sombra de Morena. Al completar los senadores priistas el quórum mínimo para la sesión del sábado en el Senado –a la que no acudieron algunos morenistas para la tómbola–, no faltaron los críticos que revivieron el fantasma del PRIMor. Tanto sonó el ‘sospechosismo’, que el CEN del partido tricolor salió a acallar las versiones. “El PRI no le dio quórum a Morena para el espectáculo vergonzoso de la tómbola. Después de que Morena y sus aliados iniciaron la sesión, fuimos a votar en contra de ese ridículo procedimiento. Somos el único partido que se mantiene firme contra la reforma al Poder Judicial”, aclaró. ¿Y el PAN y MC? ¿Qué no también van en contra?

Ejercicio de memoria

A contrapelo de su reciente actitud “cordial”, ayer el diputado Rubén Moreira estalló contra el PT, al hacer uso de la palabra desde su curul. El priista se indignó de que el petista José Luis Sánchez González hiciera alusiones al tricolor y tuvo a bien recordarle a gritos que “¡cuando en Aguascalientes perdieron el registro (diciembre de 2015) se pararon en la puerta de todos nosotros, incluyéndome a mí, tu dirigencia, a mendigarnos apoyo, a que habláramos con el presidente para que les regresaran el registro; lloraron como plañideras!”. El coahuilense remató su alocución llamando a los petistas “¡rémoras!”…

Balconean a morenistas

Tremenda balconeada a los morenistas la que dio el diputado César Alejandro Domínguez, quien le pidió a los guindas de la Comisión de Justicia ser más precavidos a la hora de tirar línea. Y es que el priista reclamó que, “si van a bajar instrucciones de cómo votar, háganlo en un chat que no sea el de la comisión, donde estamos todos…”. Y es que durante la discusión de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, un mensaje les habría dicho a los de Morena qué hacer. “Sé que van a aplicar la mayoría, pero denos una respetadita a los demás, porque me parece que ese es el cinismo que los caracteriza”, pidió Domínguez.

Inmortalizar a Ifigenia

En el Palacio Legislativo de San Lázaro están a un paso de inmortalizar a la recién fallecida diputada Ifigenia Martínez. Y para eso ya hay el consenso de que el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados lleve su nombre. La propuesta, del diputado y economista oaxaqueño Carol Altamirano, argumenta que es un buen motivo para reconocer “la voz valiente, audaz y profesional de la destacada economista, catedrática y legisladora, quien siempre se destacó por su lucha a favor de la democracia”. Y hasta se revisan las posibles modificaciones al Estatuto de Organización Técnica y Administrativa y al Manual General de Organización de la Cámara de Diputados, para hacer realidad la propuesta, nos dicen.

Inversionistas, “sin cautela”

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó ayer que, en el marco de la 14A edición del US-Mexico CEO Dialogue, que contará con la participación de 60 líderes empresariales, entre los anuncios de inversión que se harán destaca el de una firma de cruceros que realizará “una inversión muy grande” en Cancún. De acuerdo con la mandataria, contrario a lo que afirma el director de la Bolsa Mexicana de Valores, Jorge Alegría, no hay cautela entre los inversionistas, ya que “muchísimas empresas” quieren “seguir invirtiendo en nuestro país”.

‘Habemus’ vocera en el gobierno de CDMX

La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció ayer que será la periodista Ana María Lomelí quien se encargará de la Comunicación Social y vocería de su administración. Lomelí tiene una larga carrera como presentadora de noticias en programas tanto de radio como de televisión y ha escrito un libro. Además, recientemente obtuvo una diputación federal por Morena. Según Brugada, la comunicadora pedirá licencia en breve para asumir su nuevo encargo.