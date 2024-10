¿Escasez en credenciales Inapam para adultos mayores? La Secretaría del Bienestar explica

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, habló este lunes acerca de los reportes de escasez de tarjetas del Inapam para adultos mayores.

Durante la conferencia ‘mañanera’ de este 21 de octubre, la funcionaria detalló que desde hace dos años en los módulos del Bienestar ya también se tramita la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).

“No tengo el reporte de que escasee la tarjeta hace tiempo que, por el contrario, estamos haciendo el trámite a través de los módulos de la Secretaría del Bienestar”, afirmó.

Ariadna Montiel aseguró que el trámite funciona de forma regular y recordó que la tarjeta Inapam se distribuye en todo el país. Se ha entregado a más de 4 millones de personas.

Con la credencial Inapam los adultos mayores obtienen descuentos. (Crisanta Espinosa/Cuartoscuro)

En tanto, Montiel recordó que se trata de un trámite muy buscado por los adultos mayores debido a que les ofrece descuentos y de esta forma les ayuda en su economía.

Ante los reportes de falta de entrega de la credencial, hizo un llamado a los afectados a reportar la situación a través de la línea del Bienestar o desde la página de la Secretaría.

¿Qué sabemos de la escasez de tarjetas Inapam?

Los adultos mayores, quienes han ido a los módulos del Bienestar para tramitar su tarjeta Inapam reportaron falta de plásticos y folios por el cambio de gobierno.

Además, denunciaron que el Inapam está saturado, retrasado y en algunos casos se suspendió el servicio en distintos módulos.

“Acabo de ir y me comentan que, por el momento, no hay para sacar tarjeta, pero no avisan. Deberían informar en su página o en sus redes sociales, pero es pésima su comunicación y atención”, dijo a El Financiero el señor Johnattan Herrera, afuera del módulo ubicado en el Parque de la Bombilla, en Álvaro Obregón.

La situación se repite en módulos de las alcaldías Tlalpan, Benito Juárez y Venustiano Carranza, así como en otros estados, uno de ellos es Campeche.

La prensa local difundió declaraciones de la presidenta del DIF, Rosemarie Lazarus, quien aseguró que el retraso es de aproximadamente dos meses en la entrega de credenciales, por lo que pidió paciencia para los afectados.

En tanto, en la sede central del Inapam, en la CDMX, el personal dijo a El Financiero que sí hay un retraso, pero no se han suspendido las tarjetas.

“Están detenidas, porque estos meses ha habido una fuerte cantidad de credenciales que se ha tenido que renovar”, agregaron.

*Con información de Víctor Chávez y Eduardo Ortega