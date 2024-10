Inapam no tiene ni plásticos para dar credenciales; tiene 2 meses de retraso

Por la “falta de plásticos”, “falta de folios”, la “renovación de tarjetas vencidas” o por el “cambio de gobierno”, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) está saturado, retrasado y hasta suspendió en diversos módulos la entrega de credenciales a los adultos mayores de 60 años.

“Acabo de ir y me comentan que, por el momento, no hay para sacar tarjeta, pero no avisan. Deberían informar en su página o en sus redes sociales, pero es pésima su comunicación y atención”, reclamó el señor Johnattan Herrera, afuera del módulo ubicado en el Parque de la Bombilla, en Álvaro Obregón.

“No he podido tramitar mi credencial, me informan que se les terminaron los folios y hasta nuevo aviso”, se quejó también Francisco Javier Palomares, frente al módulo de Parque Leona Vicario, en Tlalpan.

En el módulo de avenida Universidad 150, en la Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Alejandro Jiménez comentó que “ya fui, pero me dijeron que no se sabe para cuándo habrá credenciales”.

En la alcaldía Venustiano Carranza, en Norte 172, esquina Río Consulado, Mariam Méndez también confirmó que “ya llevan varios meses que no hay, como dos o tres; no dicen por qué, y en los teléfonos que tienen, 5550880247 y 800 007 37 05, nunca contestan. Hay una grabadora permanente que indica que ese teléfono está ocupado”. Así lo constató este diario.

Apenas el viernes 18 de octubre, la prensa local de Campeche difundió declaraciones de la presidenta del DIF en Carmen, Rosemarie Lazarus Jaber, quien explicó que “hay atraso de aproximadamente dos meses en la entrega de tarjetas del Inapam, lo que afecta a 357 personas”, a quienes pidió “tener un poco de paciencia, porque el gobierno federal no cuenta con ellas, no hay disponibilidad de esos plásticos”.

Detalló que “lo que los adultos mayores buscan es el beneficio de los descuentos en los medicamentos”.

Según información del DIF Carmen, aparentemente por los cambios en la administración federal se detuvo el proceso, “y lo único que se requiere es esperar”.

En su sede central de Petén 419 en la Narvarte, personal indicó a El Financiero que “sí, por el momento hay un retraso, no se han suspendido, están detenidas, porque estos meses ha habido una fuerte cantidad de credenciales que se ha tenido que renovar, como dicen los anuncios que transmite el Inapam”.

—Con información de Eduardo Ortega