Confirma el TEPJF triunfo del emecista Pablo Lemus en Jalisco

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó ayer, por unanimidad de votos, que el emecista Pablo Lemus será el nuevo gobernador de Jalisco.

“Se confirma el cómputo estatal de elegibilidad y declaración de validez de la elección a la gubernatura de Jalisco, y la entrega de la constancia de mayoría a favor de Jesús Pablo Lemus Navarro”, resolvió.

En sesión pública, los magistrados de la Sala Superior confirmaron la resolución del Tribunal Electoral de Jalisco que había dado el triunfo al candidato de Movimiento Ciudadano.

Inconformes con la resolución del tribunal jalisciense, Morena y su candidata a la gubernatura, Claudia Delgadillo, impugnaron.

Alegaron la intervención de servidores públicos para favorecer al candidato de MC; una campaña inequitativa basada en estereotipos de género; violación a la cadena de custodia de los paquetes electorales, y la intervención del clero en el proceso electoral.

Morena y su candidata Delgadillo González pedían, primero al Tribunal Electoral de Jalisco y luego a la Sala Superior del TEPJF, la nulidad de la elección.

Felipe Fuentes, magistrado ponente del caso, dijo que no debe tomarse a la ligera el tema de la nulidad de una elección, pues para llegar a ello es necesario demostrar, contundentemente, que hubo irregularidades y que éstas influyeron decisivamente en el resultado, lo cual, en este caso, no ocurrió.

“Irregularidades denunciadas no fueron acreditadas con la fuerza probatoria necesaria para alcanzar el objetivo planteado por los inconformes, pues no sólo no se demostró que dichas anomalías tuvieran un impacto sustancial, sino que además la diferencia fue de más de 180 mil votos”, dijo.

En la sesión no estuvo presente la magistrada Janine Otálora Malassis. El resto de los magistrados no intervinieron para justificar su voto a favor del proyecto.

El magistrado Fuentes dijo que Morena y su candidata presentaron pruebas débiles y que no son suficientes para anular la elección.

Delgadillo dijo en la red social X que reconocía la sentencia, pero no la compartía. Ofreció a Lemus su voluntad de trabajar por un mejor Jalisco. En tanto, Lemus festejó en la misma red social: “Hemos ganado con el respaldo de la gente y la confianza de todos los jaliscienses”.