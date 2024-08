¿Morena tomará las calles de Jalisco? Esto dice Claudia Delgadillo

‘’La elección de la gubernatura está impugnada y se va a repetir porque tu Gobierno, el IEPC y tu candidato Pablo Lemus hicieron fraude. Quisieron engañar a las y los jaliscienses’' fue en mensaje que mandó Claudia Delgadillo, candidata morenista a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, en un video compartido en las redes sociales de Morena.

Delgadillo participó en las elecciones por la gubernatura de Jalisco en 2024. La virtual victoria fue para el candidato de Movimiento Ciudadano, por lo que Morena buscó impugnar los resultados de las votaciones.

‘’En Jalisco ganó Morena y llegará la cuarta transformación en beneficio del pueblo y no de tus amigos’', sentenció la morenista a Alfaro.

El video fue difundido tres meses antes de que comience la nueva legislatura en la entidad, donde Morena tiene el 75 por ciento de representación del Congreso de la Unión.

Claudia Delgadillo aclara que no convocó a cerrar vialidades en Jalisco

Un día después de compartir el mensaje hacia Alfaro, Delgadillo aclaró en redes sociales que es falsa la información que circula sobre un bloqueo de vialidades a su favor, con el objetivo de protestar por los resultados de las elecciones a la gubernatura de su estado.

Explicó que existe páginas ‘naranjas’ (haciendo clara referencia a Movimiento Ciudadano), que difundieron información falsa y trataron de confundir a las personas.

‘‘Nosotros no hemos convocado ningún bloqueo. Toda la información que necesiten saber sobre la impugnación por el fraude electoral que estamos enfrentando la encontrarán en mis redes oficiales’', detalló la morenista.

Existen páginas de los naranjas que están difundiendo información falsa y tratando de confundir a la ciudadanía. No caigan en sus mentiras. Nosotros no hemos convocado ningún bloqueo.

Toda la información que necesiten saber sobre la impugnación por el fraude electoral que… pic.twitter.com/PJElfGAyRK — Claudia Delgadillo (@ClaudDelgadillo) July 31, 2024

Oposición denuncia ‘atraco’ al Gobierno por mayoría de Morena en el Congreso de Jalisco

El mismo día en que Delgadillo aclaró que no está convocando a cerrar vialidades, representantes de la sociedad civil y del sindicato del Poder Judicial entregaron en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en Jalisco 62 mil firmas para evitar lo que denominan como la sobrerrepresentación de Morena en el Poder Legislativo, lo cual calificaron como un atraco, detalló Idolina Cosío de la Fundación Valentín Gómez Farías.

Personas denuncian la mayoría de Morena en el Congreso de Jalisco. (Quadratín).

“Eso es lo que has escuchado como sobre representación, pero en términos coloquiales no es más que un atraco del gobierno y de su partido. Es un absurdo. Por eso es un atraco. Esos son los que están presionando ilegalmente desde la Secretaría de Gobernación. No les importa ni la legalidad ni el respeto a la voluntad popular para lograr esa mayoría artificial, porque a ellos solo les interesa cambiar la constitución a capricho del presidente’', dijo Cosío.

Aseguró que no es válido que con el 54 por ciento de los votos, el partido Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados pretendan el 75 por ciento de la representación en el Congreso de la Unión, tratando de obtener una mayoría que lo les corresponde y que no consiguieron con el voto en las urnas.

Quadratín.