Reforma sobre vías ferroviarias avanza en el Congreso: ¿De qué va esta iniciativa sobre trenes de pasajeros?

La Cámara de Diputados aprobó el martes por unanimidad la reforma constitucional en materia de vías ferroviarias para que el Estado retome el derecho de utilizarlas para el servicio de trenes de pasajeros.

Con 472 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, la Cámara baja aprobó la iniciativa y la turnó al Senado. Este dictamen modifica el Artículo 28 de la Constitución mexicana para que el Gobierno pueda hacer uso de la infraestructura ferroviaria.

¿Qué dice la reforma de AMLO sobre vías ferroviarias?

El diputado oficialista, Sergio Gutiérrez Luna, expuso que la iniciativa establece “la reanudación del derecho de parte del Estado mexicano a utilizar las vías férreas para prestar el servicio de transporte de pasajeros”, mediante asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares.

El dictamen señala que estas asignaciones o concesiones podrán ser otorgadas por el Ejecutivo, encabezado actualmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, que tomó funciones desde el pasado 1 de octubre.

Asimismo, la reforma reconoce al transporte de pasajeros y de carga como “áreas prioritarias para el desarrollo nacional”, en los términos del Artículo 25 constitucional.

También indica que los particulares que cuenten con concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de carga podrán obtener concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros, dando preferencia a este último.

Durante la discusión legislativa, el diputado Asael Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que aunque su grupo parlamentario está a favor de los proyectos sustentables que generen desarrollo y no comprometan los recursos de las próximas generaciones, “expedir una reforma constitucional no sirve de nada si no se hace de su contenido una eficiencia”.

Mientras que el legislador José Luis Fernández, del Partido Verde, aplaudió la iniciativa para la modernización de la infraestructura ferroviaria y afirmó que revierte los efectos de su privatización con el aprovechamiento de 18.000 kilómetros de vías para conformar un sistema de transporte de pasajeros.

Esta iniciativa forma parte del paquete de reformas constitucionales enviadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, el pasado 5 de febrero, junto con la polémica reforma judicial y la de la Guardia Nacional.

La presidenta Sheinbaum ha anunciado como obras prioritarias para su Gobierno la creación de dos nuevas líneas de trenes de pasajeros “similares al Tren Maya”, pero hacia el norte del país.

Además de la habilitación de más de 3.500 kilómetros de vías férreas con trabajos divididos entre ingenieros militares y empresas privadas, con una duración aproximada de 5 años.