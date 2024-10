Reforma a la reforma del Poder Judicial no la anula, afirma Sheinbaum sobre error de Morena

La reforma que reforma la iniciativa que reforma al Poder Judicial no pone en peligro... la reforma, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ de este miércoles 9 de octubre.

“Por lo que me comentó hoy Ernestina Godoy (consejera jurídica de la Presidencia), no implica ninguna invalidez de la propia reforma ni la elección de los jueces así como esta. Es un caso donde los tiempos no concuerdan en una y otra situación”, dijo en su conferencia matutina.

¿Cuál es el error al que hizo referencia la presidenta de México? La iniciativa aprobada por Morena y aliados (y con el apoyo de Miguel Ángel Yunes en el Senado) contiene dos artículos que se contradicen. Tras la publicación de la reforma, la Constitución dice lo siguiente:

El artículo 94 de la reforma al Poder Judicial dice: “La Suprema Corte se compondrá de nueve integrantes, ministras y ministros, y funcionará en Pleno. Su Presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”.

Sin embargo, la reforma judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no propuso derogar un apartado del artículo 97 de la Constitución que dice: “El Pleno elegirá entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”.

“No se revisó previamente cuando se envió y bueno hay que corregir esa parte, pero no la invalida”, dijo Sheinbaum, quien agregó que también consultó el tema con Arturo Zaldívar, exministro presidente de la Suprema Corte.

#EnLaMañanera | Claudia Sheinbaum aseguró que, pese a que se reconocen algunos errores en la #ReformaAlPoderJudicial, estos no invalidan el proceso para elección de jueces, ministros y magistrados. pic.twitter.com/Bmd0ApQKoe — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) October 9, 2024

¿Cómo corregirá Morena el error en la reforma judicial?

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados ‘guindas’, dijo que un grupo ya está trabajando en una nueva reforma a la reforma al Poder Judicial para eliminar la contradicción entre los artículos 94 y 97.

“Se va a hacer, está en estudio. Lo estamos viendo en un grupo de trabajo, porque todo este tipo de cosas que surgen de la aplicación de este mecanismo nuevo se están resolviendo”, añadió sin aclarar cuándo se presentará esa nueva iniciativa.

Ricardo Monreal coordina la bancada de Morena, la que más diputados tiene en San Lázaro. (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Este ‘oso’ de Morena y aliados con la reforma judicial se da en medio del envío de dos iniciativas de la presidenta Sheinbaum que tiene que ver precisamente con la elección de jueces y ministros. En su ‘mañanera del pueblo’ del lunes 7 de octubre, la mandataria dijo que pedirá al Congreso modificar las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

“De manera general, se establecen en estas reformas estos temas, en las disposiciones generales, a quién vamos a elegir en el país”, dijo Ernestina Godoy sobre las reformas.

La consejera jurídica de la Presidencia explicó que con las iniciativas, las fechas clave para la elección de jueces, ministros y magistrados quedarán así:

16 de octubre: Senado emite convocatoria general para los Poderes.

Senado emite convocatoria general para los Poderes. 31 de octubre: Instalación de comités de evaluación.

4 de noviembre: Publicación de convocatorias para la ciudadanía.

Publicación de convocatorias para la ciudadanía. 24 de noviembre: Inscripciones de aspirantes.

15 de noviembre: Comités verifican requisitos de elegibilidad (documentos)

Comités verifican requisitos de elegibilidad (documentos) 31 de enero de 2025: Comités realizan entrevistas y seleccionan finalistas.

4 de febrero: Poderes determinan conformidad de finalistas y devuelven a comités.

Poderes determinan conformidad de finalistas y devuelven a comités. 5 de febrero: Comités insaculan, depuran listados y devuelven a poderes.

7 de febrero: Poderes aprueban listados depurados y los remiten al Senado.

Poderes aprueban listados depurados y los remiten al Senado. 12 de febrero: Senado integra, revisa y emite listados al INE.