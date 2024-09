Las riñas extranjeras de AMLO: ¿Con qué países se peleó y por qué?

La decisión de México de no invitar al rey Felipe VI a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum es el último capítulo del progresivo deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que comenzó hace cinco años, cuando Andrés Manuel López Obrador exigió disculpas a España por los excesos cometidos durante la conquista.

España no ha sido el único país con el que el presidente López Obrador ha tenido desencuentros, pues al menos este año rompió relaciones diplomáticas con Ecuador por el asalto a su embajada en Quito y puso en pausa la relación con Ken Salazar por sus dichos contra la reforma judicial.

¿Por qué AMLO se ‘peleó’ con España?

El rey Felipe VI acudió a la toma de posesión de López Obrador el 1 de diciembre de 2018 y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue el primer líder extranjero recibido por el mandatario mexicano.

Pero pocos meses después de estrenarse en el cargo, comenzaron los roces con Madrid que han desembocado en esta crisis diplomática.

En marzo de 2019, López Obrador llegó a enviar una carta a Felipe VI en la que le pedía que reconociera los “errores” durante la conquista española y pidiera disculpas por ellos.

Claudia Sheinbaum no invitó al rey Felipe a su toma de protesta el próximo 21 de octubre.

“México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o los resarcimientos políticos que convengan”, rezaba la carta.

El gobierno de Pedro Sánchez rechazó entonces con “firmeza” su contenido.

El presidente mexicano insistió en las críticas a la conquista española en agosto de 2021 y en febrero de 2022, cuando habló de “pausar” las relaciones con España y con las empresas españolas, en especial con Repsol, a la que acusó de lucrarse a costa de licitaciones otorgadas por el gobierno mexicano desde 2003.

“A mí no me paga Repsol, me pagan los mexicanos”, aseguró en 2019.

Esta semana, la tensión volvió a salir a flote luego de que el gobierno español dio a conocer que el rey Felipe no había sido invitado a la toma de protesta de Sheinbaum Pardo el próximo 1 de octubre, por lo que España respondió que no enviaría una representación.

La pausa en las relaciones con la embajada de EU en México

La polémica entre el embajador Ken Salazar y López Obrador ocurrió porque el representante de Estados Unidos en México criticó públicamente la reforma judicial, que busca la elección de jueces por voto popular en México, lo que ha despertado inquietud entre inversionistas y políticos estadounidenses.

A estas alertas se sumó la Embajada de Canadá en México, que reportó preocupación de los inversionistas por estas reformas.

En agosto, el embajador Ken Salazar advirtió que la reforma “amenaza” la relación comercial y es un riesgo para la “democracia”.

La relación con Salazar “es buena, pero está en pausa”, dijo el mandatario días después de que el embajador convocara a la prensa para exponer sus críticas a la reforma, que propone la elección de jueces por voto popular y desató una huelga en el poder judicial.

“Nosotros nunca vamos allá a Estados Unidos a decirles qué está mal cuando presentan una iniciativa de reforma en el Congreso y se entendió que este es un asunto de los mexicanos y que somos un país libre, independiente y soberano”, expresó el presidente mexicano.

El asalto a la embajada de México en Quito.

Las tensiones entre Ecuador y México, que mantenían relaciones desde 1830, comenzaron el 17 de diciembre de 2023, cuando el exvicepresidente Jorge Glas pidió refugio en la embajada mexicana en Quito.

En marzo, Ecuador pidió a la embajada mexicana en Quito autorizar que la policía ingresara a su sede para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de desviar fondos públicos destinados a la reconstrucción de poblados costeros tras un devastador terremoto.

El gobierno mexicano se negó, por lo que las tensiones escalaron. En abril, Ecuador pidió a la embajadora de México en Quito abandonar el país al declararla “persona non grata”, tras las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las últimas elecciones ecuatorianas en las que fue asesinado un candidato.

López Obrador cuestionó la supuesta manipulación de los medios de comunicación para “crear un ambiente enrarecido de violencia” que, según él, terminó afectando a la candidata rival del actual presidente Daniel Noboa, la izquierdista Luisa González.

La Cancillería resolvió “declarar ‘persona non grata’ a la Embajadora de México en Quito, señora Raquel Serur Smeke”, según un comunicado.

El 5 de abril, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador luego de que policías de ese país irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo político.

Tras su detención, Jorge Glas pidió ser enviado a un país que le de asilo. (EFE)

En un mensaje en la red social X, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el hecho de “violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México”.

Minutos después, la canciller Alicia Bárcena comunicó la ruptura de las relaciones con el gobierno de Quito y advirtió que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar a Ecuador.

“Ante la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador”, señaló Bárcena en un video difundido en X.

Ecuador defendió la medida alegando que hubo un “abuso de las inmunidades y privilegios” concedidos a la misión diplomática, según un comunicado de la secretaría de Comunicación de la presidencia (Segcom).

Con información de EFE y AFP