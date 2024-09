Noroña: bastan 85 votos para aprobar reforma; con 86 hasta sobra

“Tenemos la mayoría calificada: 85 senadores son la mayoría calificada; 86 son 67.18, pasa por encima del requisito constitucional. Y una vez aprobada por la Cámara de Senadores será enviada a los Congresos de los estados para culminar con el procedimiento que marca el Constituyente Permanente”, afirmó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en un video en las redes sociales institucionales de la Cámara alta.

El legislador morenista, quien abrió la posibilidad de que este mismo martes se vote esta reforma mediante la cual se establece que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante el voto popular, descartó que exista un riesgo de que si el dictamen aprobado en comisiones se aprueba con 85 votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la vaya a echar abajo.

“La Corte no puede tirar nada. La Corte no tiene atribuciones para detener una reforma constitucional. O sea, no hay ninguna instancia jurídica que pueda detener al Constituyente Permanente”, declaró a la prensa.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, “en la Cámara de Senadores se requerirían 86 de 128 legisladores para lograr dicha mayoría, variando el número en función de los senadores presentes en la sesión de pleno”.

Morena y sus aliados tienen hasta ahora sólo 85 votos, mientras que la oposición suma 43, por lo cual el oficialismo no tiene los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada y reformar la Constitución.

No obstante, el senador Fernández Noroña, durante la jornada, defendió que 85 votos de 128 senadores presentes en el pleno confirman la mayoría calificada:

“Hoy acabo de compartir una joya. Comunicaciones oficiales del Senado de la República del 16 de junio, si mal no recuerdo, de 2020, donde dice que la mayoría calificada se constituye por 85 senadoras y senadores”, señaló.

“Es así, porque 86 senadores implicaría 67.18 por ciento, que es más que la mayoría calificada. De cualquier manera, contamos con la mayoría de 86 senadoras y senadores”, acotó al ser entrevistado en el Senado.

Comunicación oficial del @senadomexicano del 16 de junio de 2020. https://t.co/6QZtYLB9X0 — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 9, 2024

El presidente de la Mesa Directiva, además, deslizó la posibilidad de que este martes se lleven a cabo dos sesiones del pleno, una para presentar el dictamen de la reforma al Poder Judicial aprobado en comisiones en primera lectura, y una segunda para discutirlo y votarlo.

“Obligadamente debe haber la primera lectura en una sesión; la segunda lectura en una segunda sesión que puede ser el martes o el miércoles, eso no se ha decidido, no fue acordado por la Junta de Coordinación Política”, adelantó.

“Yo tengo sesión de la Mesa Directiva mañana (este martes) a las 11 de la mañana; entonces, si en su momento se comunicara cuál es el camino que vamos a seguir, ambas son absolutamente pulcras, absolutamente pulcras”, justificó.

En el video publicado en las redes sociales del Senado, Fernández Noroña aseguró que el diálogo se ha dado en torno a la reforma judicial, por lo que es tiempo de la Cámara de Senadores.

Destacó, por lo tanto, que las propuestas de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, relacionadas al Poder Judicial, no podrán ser tomadas en cuenta:

“Otros temas que abordan la propuesta de la ministra Norma Piña podrán ser considerados en la discusión de la reforma a las fiscalías, de las reformas en materia de seguridad pública, de las reformas en materia de defensoría del pueblo, pero en materia de reforma al Poder Judicial ésta seguirá su procedimiento establecido perfectamente en el marco constitucional vigente”, añadió.