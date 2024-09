PERFIL: Francisco Barreda, senador de MC que dejó en suspenso su voto contra Reforma Judicial

‘’MI VOTO ES EN CONTRA de esta reforma que amenaza la imparcialidad de la justicia y vulnera los derechos humanos’', expresó para los medios de comunicación Francisco Barreda, senador de Movimiento Ciudadano, sobre la reforma al Poder Judicial.

Agregó que el más interesado en que exista una reforma judicial en Campeche es él. Denunció que durante dos años y medio ha vivido una persecución política, ya que la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo, está armando carpetas de investigación.

‘’Claro que necesitamos una reforma, pero hay que leerla, hay que estudiarla. No nada más es votar en contra porque unos van con ella y otros no. Es por eso que me reservé'’, explicó Barreda.

Quiero compartir mi postura sobre la Reforma Judicial, así como denunciar los abusos que hemos sufrido en Campeche por parte del gobierno de Layda Sansores.



Los senadores Amalia García, Luis Donaldo Colosio, Alejandra Barrales y Clemente Castañeda también anunciaron que su voto no apoyará a la reforma judicial.

La sesión de la Cámara de Senadores, convocada por Gerardo Fernández Noroña, se movió de sede este jueves 5 de septiembre, debido a las manifestaciones en contra de la reforma al Poder Judicial.

Fernández Noroña indicó que la sesión de este día se llevaría a cabo a la 1:00 de la tarde, en la casona de Xicoténcatl.

¿Quién es Francisco Berreda, senador de MC?

Fue el senador Francisco Barreda quien dudó de su voto a favor o en contra de la reforma judicial, la mañana de este jueves, por lo que pudo haber sido ‘El Judas’ de la oposición al apoyar la propuesta de AMLO.

Sin embargo, más tarde confirmó que va en contra y explicó que fue porque la analizó a fondo, sin dejarse llevar por quienes darán el ‘sí' o el ‘no’.

Barreda será senador en la LXVI legislatura, del 29 de agosto del 2024, al 31 del mismo mes, del 2027. Representa a Movimiento Ciudadano y nació el 24 de mayo de 1977.

El senador estudió una licenciatura en Derecho, por la Universidad Autónoma de Campeche. Su trayectoria política comenzó en 2021, cuando fue delegado nacional de MC para las elecciones de ese año.

En 2024 fue coordinador estatal del partido político. Otras experiencias laborales con las que cuentan son que de 2005 a 2021 fue director general de la compañía de Control de Plagas, con presencia en Campeche, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, y Chiapas.

Además, de 1995 al 2019 fue fundador y director general de la compañía de Tratamiento de Agua a Base de Plata Coloidal.