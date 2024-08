Pelea entre reos causa riña en penal de Kóben, Campeche; hay varios heridos

Una riña entre reos del penal de San Francisco, Kobén, Campeche se registró este domingo 25 de agosto, lo que dejó 31 lesionados, uno de ellos de gravedad.

La riña inició cuando una persona privada de su libertad fue agredida por otro reo con un arma blanca y sufrió una lesión de gravedad.

De inmediato los familiares de los internos que se encontraban de visita fueron desalojados del penal y señalaron que en el interior de ese centro penitenciario se escucharon disparos, en un intento por calmar los ánimos.

Los familiares que ya se encontraban afuera del penal, informaron que Javier Herrrera Valles, responsable del penal de San Francisco, Kobén intentó minimizar la situación y se tardó en solicitar apoyo a las autoridades de los tres niveles de gobierno, y por ello la situación al interior del penal se salió de control.

El motín comenzó por una pelea entre reos.

Posteriormente al solicitar apoyo, arribaron al penal alrededor de 10 ambulancias de la Cruz Roja, Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), y de Rescate pertenecientes a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, que trasladaron a los heridos al hospital de Especialidades Médicas bajo un fuerte dispositivo de vigilancia policiaca.

El titular de comunicación social de Campeche, Walther David Patron publicó en su cuenta de X: ‘En el CERESO de Kobén se registró una riña que fue controlada de inmediato. No se trató de un motín y no hubo muertos. Está presente la Comisión de Derechos Humanos verificando la condición de los internos. Invitamos a la ciudadanía a seguir fuentes oficiales y no dejarse llevar por información errónea en algunos medios.’

En el CERESO de Kobén se registró una riña que fue controlada de inmediato. No se trató de un motín y no hubo muertos.



Está presente la Comisión de Derechos Humanos verificando la condición de los internos.



Invitamos a la ciudadanía a seguir fuentes oficiales y no dejarse… — Walther David Patrón Bacab (@Walther_Patron) August 26, 2024

La riña que inició durante la visita dominical de familiares, se intensificó con la participación de elementos de Seguridad Nacional y Estatal, quienes evitaban una pelea mayor. La riña ya fue controlado en su totalidad.

Los familiares que fueron desalojados de las visitas, se encuentran angustiados y permanecen a las afueras del penal esperando saber el estado de salud de sus familiares privados de su libertad.