Sheinbaum y López Obrador tensan la cuerda del T-MEC por defensa de la reforma judicial

El presidente López Obrador aseguró que no hay motivos para que México llegue a una ruptura de la relación con Estados Unidos por la reforma judicial. [Fotografía. Cuartoscuro]

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tensaron la situación con respecto del T-MEC por sus respectivas defensas de la reforma judicial en México, que está muy cerca de aprobarse.

“México no tiene por qué dialogar con Estados Unidos la reforma judicial”, afirmó Claudia Sheinbaum, presidenta electa, en su conferencia en su casa de transición.

“Con Estados Unidos siempre va a haber diálogo, pero no tenemos por qué discutir todo. El diálogo nunca está cerrado, pero hay cosas que nos competen a los mexicanos y a las mexicanas, y hay otras que sí nos competen a la relación. El tema del Poder Judicial, de esta reforma constitucional, es una decisión soberana del pueblo de México”.

“Si después de eso ya quieren ver cómo eso está incorporado en el tratado y demás, pues con gusto; pero no es un asunto de discutir cuál es la mejor forma de elegir a los jueces”.

Lo anterior, al ser cuestionada por el diálogo “honesto y abierto” propuesto por el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien considera que la reforma “amenaza” la relación comercial y pone en riesgo la democracia mexicana.

La morenista conminó al embajador a que revise bien la propuesta de reforma, y consideró que no afectará la relación. Indicó que precisamente si el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y las inversiones están vinculadas a las leyes, tiene que haber un Estado de derecho. “Pero esta idea de que ‘si se eligen los jueces, se va a perder el Estado de derecho’, es falsa. Todo lo contrario, se va a fortalecer”.

Además, criticó que se genere una narrativa de que la elección de integrantes del Poder Judicial sea algo autoritario.

El presidente López Obrador aseguró que no hay motivos para que México llegue a una ruptura de la relación con Estados Unidos.

“No hay nada racional que pueda llevar a una ruptura, nada de que ‘pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos’, no, ahora no, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos”, aseguró el Presidente.

Tras las críticas de Ken Salazar, el Presidente señaló que la reforma judicial no debe ser motivo de ruptura entre México y Estados Unidos.

“Es tan importante la integración económica entre nuestros países que ya no es posible romperla”, dijo.

Aseguró que el T-MEC no debe utilizarse como argumento injerencista y que de esa manera México se convierta en un apéndice, una colonia o un Estado asociado.

“Y ahí le andan buscando la forma, dándole la vuelta, se andan por las ramas diciendo, ‘es que como hay un tratado comercial nos podemos meter’. No, si el tratado no es para que nosotros cedamos nuestra soberanía, el tratado es comercial”.

Señaló que la mayoría de los mexicanos respalda la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial mediante votaciones populares.