Ebrard también responde a EU: ‘No nos amenacen, el T-MEC es el mejor negocio’

Ken Salazar ya no siente lo duro, sino lo tupido por su crítica a la reforma al Poder Judicial: Después de ser señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó sus declaraciones como “desafortunadas e imprudentes”, Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía, se unió a los reclamos.

El exsecretario de Relaciones Exteriores subrayó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “es el mejor negocio que hemos hecho, con todas las cifras que hay. No tiene por qué ponerlo en peligro”.

Ebrard respondió así a la declaración de Ken Salazar, quien dijo que la reforma al Poder Judicial, que será dictaminada el próximo lunes 26 de agosto en la Comisión Permanente, “amenaza la histórica relación comercial” entre México y Estados Unidos.

“Si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y en el 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual esa relación depende de la confianza, de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad del pueblo de México”, expuso en un comunicado a través de X (antes Twitter) el jueves 22 de agosto.

“Cuando fue la revisión del Tratado en 2018, nosotros no dijimos ‘oigan, ¿y ustedes por qué eligen a los jueces?’ Ni siquiera fue tema. Tampoco fue tema cómo organizan su Poder Judicial. No es tema del Tratado, no está en el Tratado, que no nos amenacen con eso”.

¿Qué dijo AMLO sobre la crítica de Ken Salazar a la reforma judicial?

En su ‘mañanera’ de este viernes 23 de agosto, el presidente López Obrador dijo que la crítica de Ken Salazar al proyecto para reformar al Poder Judicial forma parte de la “política injerencista” de EU.

“Ya se hizo una nota diplomática y sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, que ningún representante de gobiernos extranjeros intervenga en asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos”, comentó.

El mandatario confirmó que otra nota diplomática será mandada al Gobierno de Canadá, esto después de que Graeme Clark, embajador de ese país en México, se unió a las críticas contra la reforma judicial.

“Mis inversionistas sí están preocupados, ellos quieren estabilidad, quieren un Sistema Judicial que funcione si hay problemas”, declaró en el CanCham Day 2024.

¿Qué dice la nota diplomática que López Obrador envió al Gobierno de EU?

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar, sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional, el gobierno de los Estados Unidos mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de Derecho mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En tal virtud, la declaración del embajador de los Estados Unidos de América expresando una postura sobre este tema, que es de carácter estrictamente interno del Estado Mexicano, representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores aprovecha la oportunidad para reiterar a la Embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos Mexicanos el testimonio de su más atenta consideración y agradecerá acusar recibo de la presente nota.