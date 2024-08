¿Quiénes fueron las chinacas, que ‘llegaron’ con Sheinbaum a la Presidencia?

La mandataria electa, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que no llegó sola a la presidencia de la República, pues algunas ‘chinacas’ reconocidas la acompañarán durante su sexenio.

Claudia Sheinbaum detalló que, con ella, también llegaron a la presidencia guerrilleras destacadas en la historia de México, como la corregidora Josefa Ortíz, Leona Vicario y Sor Juana Inés de la Cruz.

“Tuvieron que pasar 200 años, se dice fácil, dos siglos, varias generaciones de por medio y 65 presidentes hombres previos para que hoy podamos decir presidenta y no me cansaré de repetir que no es un triunfo individual, hoy llegamos todas”, dijo la mandataria, este jueves 15 de agosto.

Sheinbaum aseguró que es tiempo de mujeres, por lo que pidió que la nombraran presidenta con ‘a’.

“Así como decimos jueza, abogada, científica, ingeniera, con A, porque como nos han enseñado lo que se nombra, existe, y lo que no, no existe, y hoy con mucho orgullo podemos reivindicarlo”, dijo.

La próxima titular del Ejecutivo agradeció a las mujeres que sacrificaron hasta su vida para la llegada de la primera mujer presidenta.

¿Cuándo comienza el gobierno de Claudia Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum, quien aún es la virtual ganadora de los comicios del pasado 2 de junio, deberá tomar posesión como la Presidenta número 66 de México, el próximo 1 de octubre de 2024, cuando se convertirá en la primera mujer en gobernar el país.

Para la toma de posesión, la maestra Ifigenia Martínez colocará a Sheinbaum la banda presidencial, en nombre de todas las mujeres.

Claudia Sheinbaum votó por Ifigenia Martínez en las elecciones del 2 de junio como un acto simbólico, esto al ser una de las representantes de las izquierdas en México más importantes y una de las mujeres fundadoras del PRD.

En la actualidad, Ifigenia Martínez forma parte de Morena y es senadora; se espera que a partir de septiembre continúe como diputada en representación de la 4T.