Vandalizan con petardos la sede de la Secretaría del Bienestar

La Secretaria del Bienestar no había emitido posición alguna sobre estos hechos. [Fotografía. Especial]

Daños materiales dejó la explosión de petardos, lanzados por desconocidos, en instalaciones de la Secretaría del Bienestar, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 51, esquina con calle Antonio Caso, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Autoridades capitalinas dijeron que los hechos ocurrieron los primeros minutos de este domingo, y ya se inició una carpeta de investigación para hallar a los responsables.

“Con relación a la explosión en Colonia Juárez @AlcCuauhtemocMx informamos que en el lugar se ubica la Torre Bienestar donde arrojan petardos rompiendo vidrios de la fachada. Servicio concluido”, escribió a las 04:18 horas de ayer domingo el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México en su cuenta de la red social X.

⚠️ Recibimos reporte de #explosión en colonia Juárez, en @AlcCuauhtemocMx; acudimos al lugar para verificar la situación y mantener informada a la ciudadanía. 🚒 #VulcanosEnCamino @JefeVulcanoCova — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) August 4, 2024

Las autoridades no reportaron alguna persona lesionada y dijeron que están en busca de los responsables, quienes no hicieron una reivindicación del hecho por lo que no se conocen los motivos del ataque contra la sede de esa dependencia.

El hecho se difundió ampliamente en redes sociales donde se publicaron fotografías de cómo quedó la fachada de la dependencia federal.

En las imágenes se aprecian estrellados varios cristales de la fachada del inmueble, que son de piso a techo.

No se reportó afectación alguna a personas y es que, por la hora en que ocurrió el suceso, sólo había un limitado número de personal de seguridad.

Durante la mañana de este domingo, a unas horas de lo ocurrido, no se observó en los alrededores de la Torre del Bienestar una mayor vigilancia de la policía.

Al cierre de la edición la Secretaria del Bienestar no había emitido posición alguna sobre estos hechos.

Mientras, la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, tampoco había hecho pronunciamiento alguno.

Su último mensaje en redes sociales fue a las 11:45 horas del domingo y lo escribió para lamentar la muerte del fiscal José Agustín Ortiz Pinchetti.

La Secretaría del Bienestar es la dependencia del gobierno federal que tiene a su cargo la gestión de todos los programas sociales del gobierno del presidente López Obrador, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, entre muchos otros.