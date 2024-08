Sheinbaum a AMLO: ‘No habrá traición’; él le responde: ‘Ansío entregar la banda’

"El principio de que ‘no puede haber gobierno rico con pueblo pobre’, de que no va a regresar la corrupción, que vamos a seguir haciendo un gobierno honesto donde los recursos del pueblo se le regresen al pueblo de México", comentó Claudia Sheinbaum. [Fotografía. Cuartoscuro]

“No va a haber traiciones”, aseguró la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y el primer mandatario del país encabezaron, en Sayula de Alemán, Veracruz, la inauguración de la carretera Acayucan-La Ventosa, la cual requirió una inversión de más de 9 mil millones de pesos y busca reducir de cuatro a dos horas el tiempo de traslado entre Oaxaca y Veracruz.

En ese marco, la morenista reiteró que a partir del 1 de octubre, cuando dará inicio su gobierno, cuidará el legado del político tabasqueño.

“Hoy vengo aquí, a Veracruz, al sur de Veracruz, a decirles que no vamos a traicionar, que vamos a seguir con el legado del mejor presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador, que no va a haber marcha atrás, que no va a haber traiciones, que vamos a seguir caminando con el pueblo de Veracruz y con el pueblo de México”, prometió.

Refirió que desde la campaña se comprometió a “continuar con la transformación”, lo cual, acotó, significa seguir con los mismos principios que dieron origen a Morena.

“El principio de ‘por el bien de todos, primero los pobres’, eso no va a cambiar, a partir del 1 de octubre. El principio de que ‘no puede haber gobierno rico con pueblo pobre’, de que no va a regresar la corrupción, que vamos a seguir haciendo un gobierno honesto donde los recursos del pueblo se le regresen al pueblo de México. Y el tercer principio que dice: ‘con el pueblo todo, sin el pueblo nada’”, refrendó.

En el acto, Sheinbaum Pardo expresó además su reconocimiento a la exsecretaria de Energía Rocío Nahle, virtual gobernadora electa de Veracruz, por la inauguración, realizada el sábado pasado, de la refinería Olmeca de Dos Bocas, la cual arrancó operaciones con apenas el procesamiento de 170 mil barriles diarios de petróleo crudo, lo cual significa 50 por ciento de su capacidad.

“El día de ayer (sábado) estuvimos en la inauguración de la refinería Olmeca, de la refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, y hay que hacerle un reconocimiento porque, a veces dicen que las mujeres no podemos, pero aquí hay una mujer, una ingeniera, que fue quien coordinó toda la construcción de la refinería Olmeca, Rocío Nahle, y así con esa fuerza y voluntad ganó la elección y va a gobernar el grandioso estado de Veracruz”, dijo al presidenta electa.

Por otra parte, Sheinbaum reiteró que el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores será ampliado, con lo cual los adultos mayores recibirán atención médica en sus casas.

“Lo vamos a consolidar el próximo año al programa de adultos mayores, vamos a incorporarle algo adicional, vamos a tener médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que van a ir casa por casa a visitar a todos los adultos mayores del país para revisar su salud, para platicar con ellos, para llevarles los medicamentos si es necesario”, destacó.

Más tarde, Sheinbaum, durante la inauguración del camino Minatitlán-Hidalgotitlán, expresó su agradecimiento al presidente López Obrador: “Gracias por tanto (...) vamos a continuar con su legado”.