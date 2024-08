AMLO hace un ‘Andrea Legarreta’ y explica por qué el repunte del dólar no nos afecta

Como dijera Andrea Legarreta “no nos afecta tanto”: El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la crisis en los mercados de este lunes 5 de agosto, que llevó al desplome de bolsas alrededor del mundo, no impactará a México.

“A finales de la semana pasada empezó una situación de inestabilidad atribuida fundamentalmente a un dato que se dio acerca del crecimiento del desempleo en Estados Unidos (...) y esto puso nerviosos a los mercados financieros y afectó a nivel mundial en cuanto al tipo de cambio en los países”, expuso el mandatario en su conferencia diaria desde Palacio Nacional.

El mandatario señaló que el tipo de cambio se ubicaba en las 19.55 unidades por dólar (esto al momento de la ‘mañanera’). No obstante, aseguró que nuestro país está blindado gracias a las reservas del Banco de México (Banxico).

“No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Desde luego somos vecinos de Estados Unidos y hay integración económica y afecta en todos lados, pero nosotros podemos resistir un poco más”, expresó.

Lo anterior suena parecido a la explicación que Andrea Legarreta, conductora de Televisa, dio en 2016 cuando en el programa Hoy aseguró que el “no porque suba el dólar, sube el precio de todo lo que las familias consumimos. Lo que pasa con el dólar no tendrá impacto negativo en la economía”.

“Varios conocidos me comentaron su preocupación por lo que está pasando con el precio del dólar. Preguntaron si estos vaivenes afectarán a la economía familiar”, dijo Legarreta en el segmento compartido con Raúl Araiza. Tras las críticas que recibió, la conducta terminó revelando que el segmento supuestamente era patrocinado.

¿Qué dijo AMLO sobre la caída del peso?

El presidente López Obrador destacó que el peso se fortaleció como nunca durante su sexenio. (Presidencia)

López Obrador subrayó que en comparación con otros sexenios, el peso mexicano no se depreció durante su Gobierno.

“Lo otro que nos ayuda es que en todo el sexenio el peso se ha fortalecido, no nos ha pasado lo que sucedió desde Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, en todos esos gobiernos se devaluó el peso y en el nuestro no se ha devaluado, es la primera vez en 50 años que nuestro peso no se devalúa”, destacó.

Este lunes 5 de agosto, el peso mexicano terminó con una depreciación de 1.2 por ciento, por lo que el tipo de cambio cerró en las 19.39 unidades. Sin embargo, durante la jornada, el dólar llegó a cotizarse por arriba de las 19.60 unidades.

¿Qué desató el ‘lunes negro’ en las bolsas de EU y el mundo?

Los '7 magníficos', las empresas tecnológicas más importantes del mundo, sufrieron importantes pérdidas este lunes 5 de agosto. (Michael Nagle)

Según analistas, los datos de empleo publicados el viernes 3 de agosto en Estados Unidos hicieron que el miedo a una recesión ‘reviviera’ en los mercados y despertaron los cuestionamientos sobre si la Reserva Federal mantuvo la tasa de interés alta por más tiempo de lo que debía.

La caída de las acciones estadounidenses de este lunes dio la razón a especialistas que advirtieron sobre los riesgos de una desaceleración económica. Mislav Matejka, de JPMorgan Chase., dijo que las acciones seguirán bajo presión debido a una actividad comercial más débil, una caída en los rendimientos de los bonos y un deterioro en las perspectivas de ganancias. Michael Wilson, de Morgan Stanley, advirtió sobre una relación riesgo-recompensa “desfavorable”.

“Este no parece un contexto de ‘recuperación’ como se esperaba”, escribió Matejka. “Seguimos siendo cautelosos con las acciones”, apuntó.

Parte de lo peor de la ‘tormenta perfecta’ financiera de este 5 de agosto se lo llevaron las empresas tecnológicas conocidas como los ‘7 magníficos’, con Apple y Nvidia llevándose la peor parte.

Con información de Bloomberg