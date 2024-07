Ken Salazar: sin un Poder Judicial fuerte ‘no funciona la democracia’

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que ante la inminente reforma al Poder Judicial, lo más importante es mantener una judicatura sólida.

En este sentido, el diplomático aseguró que éste es un pilar fundamental para mantener un sistema de libertades.

“Se requiere un Poder Judicial fuerte, de derecho y con los recursos necesarios para funcionar. Yo lo he visto en Irak y en Afganistán con mis propios ojos. Donde no hay un Poder Judicial que funciona bien, no puede funcionar una democracia”, declaró el embajador.

En el mensaje a medios, Salazar evitó hablar sobre el contenido, especialmente en relación con la propuesta del presidente López Obrador que planteó que los integrantes de la judicatura deben de ser elegidos por voto popular.

En este sentido, el estadounidense expuso que “he visto diferentes modelos en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el estado de Texas, ahí se eligen a todos los jueces. Eso en el estado de Texas”.

Además, destacó que en su estado, Colorado, “hay un sistema donde un comité de expertos apartidista le da tres nombres al gobernador, y él tiene que escoger de esos tres quién va a subir a la Corte”.

Sin embargo, el embajador apuntó que hay una votación de retención después de dos años que una persona llega al cargo.

Por esto, resaltó que “el modelo será decisión del gobierno de México, de la legislatura del gobierno de México. No me voy a meter en lo que se debe hacer, pero hay diferentes modelos”.

En lo que Salazar sí fue muy puntual fue en señalar que lo que se requiere es un Poder Judicial fuerte y sólido.

Por otro lado, al hablar sobre los flujos migratorios de personas que buscan llegar a Estados Unidos, el embajador destacó que las cifras han bajado respecto de las que se tenían al inicio del sexenio.

“Ahora, en este mes de julio, (...) hasta este lunes, los migrantes encontrados de forma irregular en la frontera con Estados Unidos y México llegaron bien abajo, a más o menos mil 500. Eso no se había llegado desde 2018″, apuntó.

A pesar de la reducción, el diplomático insistió en que Estados Unidos buscará mantener esa tendencia abriendo canales legales para que lleguen las personas, así como atacando las causas para que las personas no se vean obligadas a dejar sus países.

Finalmente, Salazar resaltó la importancia del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con el que México quiere competir con el Canal de Panamá.

“A nosotros nos parece que tiene todo para ser uno los corredores más estratégicos y más importantes del mundo, y ya estamos viendo inversiones, intereses empresas”, señaló.