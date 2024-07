Elegir por voto popular a jueces no quitará la corrupción: Presidenta de asociación de juzgadoras

La magistrada del Consejo de la Judicatura Federal, María Emilia Molina descartó este jueves 18 de julio, que la reforma al Poder Judicial beneficie a la población mexicana y ayude a erradicar los actos de corrupción.

En el foro virtual de El Financiero, titulado la ‘Reforma Judicial, ¿a dónde va?’ la también presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras aseguró que se debe analizar lo que pretende hacer la reforma debido a que esta no garantiza el acceso a la justicia.

“Elegir popularmente no va a beneficiar directamente a la población, ni mucho menos al derecho al acceso a la justicia, me parece que no va a quitar lo que hablan de corrupción, porque si fuera así con la votación popular no podríamos hablar de corrupción en los otros poderes”, comentó.

Asimismo, argumentó que el Poder Judicial no tiene un distanciamiento con el pueblo, sino que la misma ciudadanía está rechazando la iniciativa de ley de la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se habla de que no hemos protegido a las personas más desfavorecidas y que se ha protegido a ciertos grupos de personas de alto poder, pero hay que recordar que el Poder Judicial no decide que asuntos resolver, las personas deciden si se van a juicio y deciden que temas proponen al Poder Judicial”, dijo.

En cuanto a las empresas beneficiadas por jueces para no pagar impuestos, Emilia Molina aclaró que los asuntos que corresponden a créditos fiscales no están bajo el Poder Judicial sino en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Además, aseguró que los magistrados que conforman estas salas son propuestos por el presidente de la república.

“Habría que aclarar que, si los asuntos se atoran de alguna forma o se impugnan mucho, podría ser ahí (en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa), se van después a juicio de amparo o revisión fiscal cuando no le favorece la sentencia al sistema de hacienda”, explicó.

En este sentido, reiteró la necesidad de que en el país se instalen más órganos jurisdiccionales para poder atender a toda la población que va a los juicios.

“Lo cierto es que tenemos una carga excesiva de trabajo que tiene que ver con la falta de presupuesto para tener más órganos jurisdiccionales (…) Tenemos que mejorar la forma de comunicación del Poder Judicial, pero eso no quiere decir que nuestro trabajo sea alejado de la población, lo que no tenemos tal vez es una buena forma de comunicar lo que estamos haciendo, pero no podemos hablar de que el Poder Judicial en sí mismo no está cerca de la población”, expresó.

Finalmente, señaló que la propuesta de López Obrador para que se elijan a personas recién egresadas de la licenciatura de Derecho para ocupar cargos en el Poder Judicial perjudicaría a la tribuna.

“Nosotros estamos buscando que la forma en que se elijan a jueces, magistrados y ministros sea con la mejor pulcritud. La forma en que está propuesta la iniciativa al Poder Judicial, perjudicaría. Debemos partir desde un análisis completo”, añadió.