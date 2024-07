Cadete de la Heroica Escuela Naval Militar muere al intentar abrir su paracaídas (Video)

Un cadete de la Heroica Escuela Naval Militar murió al intentar abrir su paracaídas, después de lanzarse de un helicóptero este jueves 4 de julio.

El deceso se dio a concer tras circular videos en redes sociales, donde se observa el momento exacto en el que varios cadetes, al menos siete, realizan prácticas tras aventarse de la aeronave. Sin embargo, segundos después se aprecia cómo el paracaídas de un militar no logra abirse, por lo que el marino desciende de las alturas en caída libre.

Ante esto, la persona que filmó el accidente corrió a auxiliar a la víctima, pero la encuentra muerta sobre la tierra y el césped; hasta el momento se desconoce el nombre y la edad de la persona fallecida, solo las autoridades dieron a conocer que era una persona joven.

⚠️ ADVERTENCIA ⚠️



Imágenes fuertes



Fallece un cadete al saltar desde un helicóptero.



Esto fue durante un evento de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar en Champotón, Campeche.



“Uno se fue liso”, exclama de forma desesperada quien graba el video."



QEPD 🙏 pic.twitter.com/ugU25ZSCeD — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) July 5, 2024

Por este incidente, la Semar lanzó un comunicado este viernes 5 de julio, donde lamenta la pérdida del cadete y argumenta que murió realizando actos del servicio. “Expresamos nuestro más sentido pésame a su familia y amigos en espera de que el amor que él dejó en sus corazones les permita mantener vivo su recuerdo”, expresó.

Inlcuso, dicha institución recordó los riesgos que engloban servir a la Secretaría de Marina y la Nación, por lo que, dijo, el joven marino será recordado con valentía y orgullo. “Para quienes vivimos al servicio de la Nación, sabemos los riesgos que conlleva nuestra labor, por lo que al partir sabemos que nuestro nombre jamás será olvidado”, añadió.

