Máynez pide voto de confianza para gabinete de Sheinbaum, pero advierte: ‘Hay que evaluar con rigor’

El excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, consideró que los recientes nombramientos en el gabinete de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, merecen un voto de confianza, aunque agregó que el desempeño de los funcionarios deberá evaluarse con rigor y resultados.

“No soy de juicios anticipados, ni para bien, ni para mal... Si la gente voto por ella, tiene el voto de confianza para conformar su gabinete, su equipo de trabajo”, dijo el emecista a medios, luego de ser cuestionado sobre los primeros seis perfiles presentados esta semana por la próxima mandataria.

Sobre la elección de Juan Ramón de la Fuente como próximo titular de Relaciones Exteriores, Máynez indicó que el exrector de la UNAM tiene “un buen expediente público” más allá de lo partidista. Además, consideró que su posición en organismos internacionales ha sido digna para México.

De igual modo, afirmó estar contento con el hecho de que el gabinete de la morenista será paritario y dijo coincidir con la visión de medio ambiente de la futura titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena.

No obstante, afirmó que una cosa es estar preparado y otra ejercer el cargo: “Ya me ha pasado varias veces pensar que personas iban a actuar de forma distinta y no termina generando esa expectativa que se tiene anticipadamente de ellos ”, explicó.

“Es gente que en un principio, creo que se merecen por sus historias de vida, un voto de confianza, pero hay que evaluar con rigor y resultados. No es el currículum el que define a un buen funcionario público, sino los resultados que da en el área que tiene de cargo”, señaló.

Finalmente, indicó que le gustaría que el gabinete de Sheinbaum revalorara su posición respecto de algunos temas actuales, entre ellos una Reforma Fiscal “que México necesita”.

“Voy a ser más de discutir ideas que de nombramientos”, puntualizó.

Me siento muy agradecido y orgulloso de todas mis compañeras y de todos mis compañeros de Movimiento Ciudadano.



Saludarlos hoy, en nuestra Coordinadora y Consejo Nacional, me permite refrendar que nuestro Movimiento está en su mejor momento. #LoNuevoComenzó 🤟🏾 pic.twitter.com/8nQOxsYr6F — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) June 22, 2024

Álvarez Máynez reaparece a dos semanas de las elecciones

A más de dos semanas de las elecciones del 2 de junio, donde resultó ganadora Claudia Sheinbaum, Máynez se dejó ver nuevamente este sábado durante el consejo nacional del partido naranja.

El excandidato arribó esta tarde al Hotel Fiesta Americana de la avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde la cúpula de Movimiento Ciudadano se reunió para celebrar sus avances en los últimos comicios.

Al evento también asistieron el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, así como y el secretario general, Juan Zavala.

Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, reconoció a Máynez como “el excelente candidato presidencial que consiguió la confianza de 6 millones de mexicanas y mexicanos.”

“Hoy en la Coordinadora Ciudadana Nacional de @MovCiudadanoMX celebramos el ser la fuerza política de mayor crecimiento y la confirmación de que fue correcta la decisión de ir a las elecciones con nuestro propio proyecto.”, escribió Mercado en su cuenta de X.

Máynez, por su lado, dijo sentirse “agradecido y orgulloso de todas mis compañeras y de todos mis compañeros de Movimiento Ciudadano” y afirmó que el partido está en su mejor momento.